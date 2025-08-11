호반그룹, 광복 80돌 ‘함께 기억하다’ 캠페인

사옥 외벽에 24mX16m 태극기 걸어

이달 말 독립유공자 후손에 장학금

이미지 확대 지난 7일 서울 서초구 호반파크 외벽에 호반그룹이 광복 80주년을 맞아 게시한 대형 태극기가 펼쳐져 있다.

호반그룹 제공

2025-08-11 27면

호반그룹이 광복 80주년을 맞아 대한민국의 독립과 자유를 되새기고 독립유공자들의 숭고한 정신을 기리는 ‘함께 기억하다’ 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다.호반그룹은 지난 7일 서울 서초구 호반파크(호반그룹 사옥) 외벽에 대형 태극기를 걸었다. 가로 24m, 세로 16m 크기를 자랑하는 이 태극기는 5층 건물 높이에 해당한다. 임직원은 물론 인근 지역 주민과 강남순환도로 이용객들이 함께 광복의 의미와 역사를 되새길 수 있도록 한 것이다.이와 함께 호반그룹은 임직원에게 올바른 태극기 게양법을 알리는 사내 캠페인도 실시 중이다. 또 임직원 가족 중 독립운동에 참여한 독립유공자의 흑백사진을 인공지능(AI)기술로 복원해 광복 80주년을 기념하는 콘텐츠를 제작한 후 공식 인스타그램(@hoban.official)에 선보인다. 이달 말에는 독립유공자 후손 중 장학생을 선발해 장학금 3000만원을 전달한다.김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 “광복 80주년을 맞아 역사적 의미를 되새기고 다양한 활동을 통해 그 가치를 전달할 수 있어 매우 뜻깊다”면서 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하고 국가와 사회에 긍정적인 영향력을 확산해 나가겠다”고 말했다.하종훈 기자