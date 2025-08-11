영화 ‘좀비딸’ 올해 최단기간 관객 300만명 돌파

11일 동안 박스오피스 1위 지켜

누적 관람객 302만 6537명 기록

조정석 주연의 휴먼 코미디 영화 ‘좀비딸’(감독 필감성)이 올해 최단기간 관객 300만 명을 돌파했다.10일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘좀비딸’은 전날 35만 4325명이 관람하며 누적 관객 302만 6537명을 기록했다. 지난달 30일 개봉한 이 영화는 11일 연속 일일 박스오피스 1위를 지키며 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 300만 고지를 밟았다. 전날 기준 올해 최고 흥행작인 ‘F1 더 무비’(352만 3248명)는 300만을 넘기까지 40일, ‘미션 임파서블: 파이널 레코닝’(339만 1962명)은 23일, ‘야당’(337만 7721명)은 27일, ‘미키17’(301만 3500명)은 39일이 걸렸다.‘F1 더 무비’가 장기 상영 중이긴 하나, ‘좀비딸’의 올해 최고 흥행작 등극은 시간문제로 보인다. 좀비가 된 딸을 지키기 위해 고군분투하는 딸바보 아빠의 소동극에 웃음과 눈물, 감동을 버무린 ‘좀비딸’은 지난해 흥행 5위로 역시 조정석 주연의 코미디 ‘파일럿’(471만 8036명)보다 하루 앞서 300만 명을 돌파했다. 2023년 흥행 5위인 범죄 액션 ‘밀수’(514만 3219명)와는 같은 속도다.홍지민 기자