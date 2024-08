셀린 디옹, 트럼프 캠프에 “내 노래 허가한 적 없어”

이미지 확대 가수 셀린 디옹(56)이 지난 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 팬들과 취재진에 둘러싸여 있다.

로이터 연합뉴스

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 선거 유세장에서 영화 ‘타이타닉’의 주제가 ‘마이하트윌고온’(My Heart Will Go On)을 사용한 데 대해 원가수인 셀린 디옹 측이 “결코 승인하지 않았다”며 비난했다.10일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 디옹의 매니저와 음반사 소니뮤직 엔터테인먼트 캐나다는 이날 X에 트럼프 전 대통령의 유세에 곡이 이용됐다며 “셀린 디옹은 이번 사례는 물론 그와 유사한 다른 사용도 지지하지 않는다”고 썼다. 이 곡을 유세에 사용한 사실에 황당하다는 듯이 “정말 그 노래를? (and really, THAT song?)”이라고도 덧붙였다.지난 9일 트럼프 전 대통령은 캐나다 접경지역인 몬태나주 보즈먼에서 열린 행사에서 입장 전 대형 스크린에 디옹이 ‘마이하트윌고온’을 열창하는 동영상을 띄웠다. 이 곡은 디옹의 대표곡으로 그래미상을 5회 수상했으며, 음반만 1800만장이 팔렸다.캐나다 국적의 디옹은 트럼프 전 대통령에게 비판적인 것으로 알려져 있다. 디옹은 2017년 1월 트럼프 전 대통령의 취임식에도 초청받았으나 정치적 성향 차이를 이유로 이를 거절한 것으로 전해진다.명희진 기자