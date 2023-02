“인상파 터너와 모네의 아련한 하늘, 산업혁명 대기를 포착한 것”

▲ 샘 멘데스 감독의 영화 ‘007 스카이폴’의 한 장면. 제임스 본드(다니엘 크레이그)가 런던의 내셔널갤러리에 앉아 있다가 젊은 정보원 Q(벤 위쇼)와 접선하는데 둘이 보고 있는 작품이 윌리엄 터너의 ‘전함 테메레르, 해체를 위해 정박지로 끌려가는’(The Fighting Temeraire, tugged to her last Berth to be broken up, 1838)이다. Q는 과거의 영광을 상징하던 커다란 배가 끌려가는 모습에 멜랑코리를 느낀다며 본드를 비아냥거리는데 본드는 젊음이 꼭 혁신을 상징하는 것은 아니라고 답한다.