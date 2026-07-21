세종 지하에 뭐가 나올지 모를 난장… “무슨 일 날 듯한 상태에 관객 노출”

컨템퍼러리 무용작 ‘킬링 하이라키’ 안무가 김관지 인터뷰

이미지 확대 안무가 김관지

세줄 요약 세종문화회관 지하, 즉흥 춤 난장으로 변신

위계 전복과 관객 참여형 이머시브 공연

무용수·악사 뒤섞인 매회 다른 현상

2026-07-22 14면

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‘킬링 하이라키’는 ‘위계’를 ‘전복’하는 시도다. 동시에 ‘킬링 파트’(핵심 구간)처럼 ‘위계를 확립하는 결정적 한 방’으로도 읽힌다. 안무가 김관지는 이 중의적 제목 아래 서울 세종문화회관 지하 S씨어터를 놀이마당이자 신전으로, 무엇이 튀어나올지 모르는 난장으로 바꿀 참이다.20일 세종문화회관에서 만난 김관지는 “이곳에서 제가 난장을 일으킨다는 게 가장 웃긴다”며 장난기 가득한 얼굴이었다. 컨템퍼러리 시즌 ‘싱크 넥스트 26’ 무용 프로그램인 ‘킬링 하이라키’(24~27일)는 초인공지능과 결합한 근미래 인류라는 SF적 설정을 한국 춤의 즉흥 어법으로 풀어낸 이머시브(관객 참여형) 공연이다.‘이머시브의 절정’이라 불린 ‘슬립노모어 서울’을 거친 표혜인(한국무용)·정필균(현대무용), ‘스테이지 파이터’로 유명한 김재진 등 정예 무용수들이 나서지만 이들에게 정해진 대본이나 동작은 없다. 관객과 뒤섞여 즉흥으로 호흡할 뿐이다. 김관지는 머리칸과 꼬리칸으로 불평등을 그린 영화 ‘설국열차’에 빗대 “위계는 죽여도 다시 태어나고 재생산된다”며 “무슨 일이 벌어질지 모르는 상태에 관객을 노출시켜 각자의 관점과 해석을 낳게 하는 게 목표”라고 했다.위계에 대한 고민은 성장기에서 왔다. 전통예술영재원과 선화예중·예고, 한국예술종합학교 무용원 창작과를 거치며 ‘정통 코스’를 밟은 그에게 ‘선생님’의 행동까지 모사하는 수직적 전수는 매혹이자 답답함이었다. “한국 춤의 근본적인 멋은 즉흥성인데 전수 방식은 스스로 한계를 짓는” 점이다. 지난해 아르코예술극장 대형 문을 통째로 열어 광장으로 바꾼 ‘별도깨비’를 올리고, 올초 봉산탈춤과 현대무용을 뒤섞은 ‘에피소드:2, 탈춤’에 참여한 것도 그 한계를 깨려는 시도였다.공연은 객석이 아닌 로비에서 시작된다. 무용수들이 관객을 몰고 들어가고, 객석은 무대 위까지 파고든다. 손에는 은박지와 플래시가 쥐어지고, 채찍과 마이크를 든 그가 관객을 포용하고 밀어낸다. 각본 없는 3회 공연은 매번 다른 ‘현상’이 된다.출연진에게 공연은 해방이자 시험이다. 표혜인은 “무용수로서 ‘쓰임’에 대한 본능이 튀어나왔다”면서 “공간과 관계와 몸이 맞닿는 것, 은박지의 소리, 이 순간을 느끼는 게 놀이의 방법이더라”고 했다. 정필균은 “퍼포머로 있을지, 실존하는 정필균으로 있을지 순간마다 판단해야 한다”며 그 예측 불가능성을 관전 포인트로 꼽았다.무용수 8명에 음악감독 이예찬과 악사 8명이 가세한다. 방울과 징, 꽹과리, 판소리를 올리는 것은 무당의 도구를 오늘의 재료로 번역해 온 방법론의 연장이다. 칼과 지전(종이돈), 거울 같은 무구(巫具)는 은박지가 대신하고, 조명기는 신의 눈처럼 얹히며, 레이저는 촛불의 자리를 잇는다. 종착지는 춤의 원점이다. “춤은 추려고 추는 게 아니라 느끼다 보니 추는 거예요. ‘클럽 왔으니 춤춰야지’ 하면 안 나오잖아요. 역전된 방향을 되돌리는 게 소망입니다.”최여경 선임기자