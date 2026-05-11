“감사의 노래 전하고 싶어” 팝페라 테너 임형주, 생일 맞이 독창회

세줄 요약 마흔 번째 생일 맞이한 임형주 독창회 개최

서울 용산아트홀 소극장 가람서 16일 공연

클래식·오페라·팝·OST로 무대 구성

이미지 확대 소극장 독창회 ‘마흔 번째 봄맞이’를 여는 팝페라 테너 임형주. 디지엔콤 제공

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팝페라 테너 임형주가 오는 16일 오후 7시 30분 서울 용산아트홀 소극장 가람에서 독창회 ‘마흔 번째 봄맞이’를 연다.지난달 영산아트홀에서 올린 신춘 독창회의 앙코르이자 마흔 번째 생일을 자축하는 자리로 기획했다. 소극장 독창회는 2022년 예술의전당 인춘아트홀 독창회 이후 4년 만이다. 피아니스트 조영훈과 함께 클래식, 오페라 아리아, 팝, 드라마 OST 등 다양한 레퍼토리로 꾸민다.임형주는 11일 전화 인터뷰에서 “12살에 데뷔해 불혹이 된 올해까지 인생의 3분의2를 노래를 불러왔다”고 돌이키며 “초심으로 돌아가고자 피아노 반주로만 꾸민 소극장 독창회를 개최하기로 했다”고 말했다.이어 “나이 들어가며 제일 많이 하게 되는 단어가 ‘감사’인 듯하다”면서 “이번 독창회가 저를 그동안 한결같이 지지해주신 팬분들께 ‘감사의 노래’를 전하는 특별한 시간이 되길 소망한다”고 덧붙였다.최여경 선임기자