방탄소년단, 7명 완전체로 만들어가는 ‘BTS 2.0’ 약속

이미지 확대 BTS, 광화문 무대에서 그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 열고 있다. 2026.3.21 [사진공동취재단]

이미지 확대 방탄소년단(BTS)이 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 컴백 무대에서 공연하고 있다. 연합뉴스

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4년 만에 7인 완전체로 돌아온 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘BTS 2.0’의 시작을 알렸다.BTS는 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’을 선보였다. 이 공연에서 BTS는 정규 5집 ‘아리랑’ 수록곡과 ‘다이너마이트’ 등 기존 히트곡을 부르며 팬들을 열광시켰다.공연 말미 제이홉은 “돌아와서 진짜 너무너무 행복하다”면서 “이 모든 순간이 여러분들 덕분이다. BTS 2.0은 이제 막 시작됐다”고 외쳤다. 뷔 역시 “지금 너무 떨린다. 시간이 빠르게 가는 것 같은데 몇 년 동안 이날을 수없이 많이 상상했다. ‘하고 싶다, 하고 싶다’ 했는데 이렇게 아미 분들 앞에 있으니 감동적이고 오늘 제 꿈에 다시 나와 달라”며 말했다.지민은 “광화문을 채워주신 ‘아미’ 여러분께 감사드리고, 특별한 장소에서 라이브를 할 수 있도록 도와주신 많은 분들께 정말 감사드린다”면서 “광화문에서 이렇게 준비했지만 저희가 아시다시피 콘서트 준비도 매일매일, 정말 열심히 하고 있으니 기대 많이 해달라”고 말했다.슈가는 “감사드린다. 광화문에서 하게 해주신 서울시와 많은 관계자분들, 현장에서 이렇게 고생 많이 해주신 경찰분들에게도 감사하다”고 말했고, 지민은 “감사하고 죄송하다”고 덧붙였다.끝으로 정국은 “언제나 저희 7명은 늘 같은 마음인 거 아시죠?”라면서 “여러분들과 함께 좋은 음악을 들려드리기 위해서 최선을 다하겠다”고 강조했다. RM도 “무슨 일이 있어도 저희는 함께 ‘킵 스위밍’ 할 것을 약속드린다”라며 “오늘은 시작에 불과하다”고 말했다.오경진 기자