황가람 “진심 다하니 결국 답을 받더라…용기 낼 힘을 주고 싶어”

이미지 확대 긴 무명의 시간 끝에 결실을 맺은 가수 황가람은 “진심을 다하면 결국 대답을 받는다는 걸 깨달았다”면서 “더 많은 가능성에 자신 있게 도전할 용기”를 얻었다고 돌이켰다.

JMG(더블엑스엔터테인먼트) 제공

이미지 확대 긴 무명의 시간 끝에 결실을 맺은 가수 황가람은 “무대로 올라갈 순간을 기다리는 사람들에게 용기를 주고 싶다”는 바람을 전했다.

JMG(더블엑스엔터테인먼트) 제공

이미지 확대 2월 23일 서울 롯데콘서트홀에서 열리는 ‘2026 봄날음악회’에는 가수 황가람과 멜로망스, 바이올리니스트 김연아가 출연해 백윤학 지휘자가 함께 하는 프라임필하모닉오케스트라와 알찬 무대를 꾸민다.

서울신문 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

노래를 잘해보고 싶었다. 노래 연습을 하다 음악의 매력에 빠져 가수의 꿈을 꾸게 됐다. 경남 창원에서 무작정 서울로 올라와 홍익대 근처에서 노숙을 불사했다. 아르바이트로 모은 200만원으로 창고를 하나 구해 ‘죽자 살자’ 음악만 했다. 수많은 곡을 썼지만 상황은 여전했고, ‘아무것도 이루어지지 않을 수도 있겠다’는 불안감이 엄습했다. 그때 떠올린 질문은 ‘꿈을 포기해야 하나’가 아니라 ‘언제쯤이면 꿈을 포기할 수 있을까’였다. 그 순간조차 가사가 됐다. “수없이 많은 숫자와 이유가// 결국엔 이 순간으로 돌아”왔고 “지금 이대로 나는 좋아서”(‘얼마쯤에 내 꿈이 포기가 될까’ 중) 다시 세상에 나가기로 했다. 그 끝에 가수 황가람(41)은 발라드계의 중심에 우뚝 섰다.2년 전 밴드 중식이의 곡 ‘나는 반딧불’을 커버한 영상이 리메이크 음반 발매로 이어지면서 지난해 폭발적인 인기를 끌었다. ‘그래도 괜찮아 나는 빛날 테니까’라는 희망적인 가사는 묵묵히 음악을 해온 그의 시간과 겹치면서 큰 공감과 위로를 일으켰다. ‘힐링송’의 주인공 황가람은 오는 23일 서울 롯데콘서트홀에서 열리는 서울신문 주최 ‘2026 봄날음악회’ 무대에 올라 진솔한 음악 이야기를 나눈다.음악회에 앞서 서면으로 만난 황가람은 최근 가족들과 첫 해외여행을 다녀왔다고 했다. 체코, 오스트리아, 독일을 여행하며 “2년 가까이 집에 가지 못할 만큼 의미 있는 시간을 보내다 감사하게도 휴식을 갖고 왔다”고 말했다.그는 정식 데뷔 시점을 2008년으로 꼽는다. 그의 노래 스승이자 프로듀서인 여행스케치 이선아와 함께 혼성 듀오 나디브를 결성하며 활동을 시작했다. 수능 시험을 치르자마자 서울로 와 147일간 노숙하고 창고에서 기거하며 데뷔하기까지 몇 년. 그는 이 시기를 “다시 할 수 없이 힘들었고 돌아보면 아찔하지만 열정과 에너지가 넘치던 시절이었기에 너무나 행복했다”고 떠올렸다. 고1 때 짝이었던 친구를 비롯해 지금 함께 음악을 하는 ‘가족 같은 존재’를 만난 시간이라 더없이 소중하다.오히려 가장 힘들었던 순간은 모르는 것들투성이였던 어린 시절이 아니라 아무것도 이룬 것이 없다는 것을 느낄 때였다고 했다. ‘얼마쯤에 내 꿈이 포기가 될까’를 만들어 친구들과 뮤직비디오를 찍으며 다시 힘을 냈고 생애 처음 오디션프로그램도 도전했다. 이때 중식이의 정중식도 만나며 음악 활동의 새로운 전기를 맞았다.황가람에게 그 긴 여정은 “진심을 다하면 결국 대답을 받는다는 걸 깨달은” 시간이었다. 결실을 맺으며 “더 많은 가능성에 자신 있게 도전할 용기”를 얻었다.서정적인 가사를 더욱 돋보이게 하는 깊이 있는 목소리가 강점인 그는 여전히 “많이 부족한 보컬”이라고 말한다. ‘노래 잘하는 가수’에 비해서는 평범하지만 그것에서 오는 강점을 안다. “부족함을 가진 채 솔직하게 노래”하는 걸 목소리의 매력으로 꼽은 그는 “평범한 사람이 만들어낸 목소리라 공감하고 더 사랑받는 듯하다”고 말했다.‘봄날음악회’에서는 55인조 풀 편성 오케스트라와 무대에 올라 ‘기억속의 먼 그대에게’, ‘사랑 그놈’, ‘사랑과 우정사이’, ‘미치게 그리워서’를 들려줄 예정이다. ‘사랑과 우정사이’는 그가 보컬로 참여하고 있는 밴드 피노키오의 대표곡이다. ‘나는 반딧불’도 “무조건 들려드린다”면서 독자를 향한 대답에 ‘♡’를 곁들였다.관객들에게 어떤 시간을 만들어주고 싶은지 묻자 대뜸 “객석에 앉아 있다가 갑자기 무대로 올라오는 관객들이 간혹 있다”는 말을 꺼냈다. 자신도 “그렇게 올라온 것 같다”는 것이다. “무대로 올라갈 순간을 기다리는 사람들에게 용기를 낼 힘을 주고 싶습니다. 언젠가 저도 내려갈 테죠. 그때 아래에서 올라갈 수 있도록 힘껏 밀어주고 더 크게 응원하겠습니다.”최여경 선임기자