장사익 “단순하고 자연스럽게, 그렇게 자유롭게 노래하고 싶다”

가장 한국적인 목소리라고도 하고, 한국형 프리 재즈라고도 한다. 스스로도 “박자 없이 느낌대로 노래한다”는 ‘가객’ 장사익(76)이 이번엔 “엉뚱한 길을 가게 됐다”고 했다. 오는 10월 19일 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 올리는 ‘장사익 토론토 재즈 오케스트라-두루마기 재즈를 입다’ 얘기다.16일 서울 중구 달개비에서 기자들과 만난 장사익은 “두루마기에 빨간 나비넥타이를 매는 것처럼 어색하고 여전히 재즈를 잘 모르겠다”면서도 “녹음을 하는 것보다 현장에서 노래하는 게 즐겁고 재미있다. 내 소리와 재즈가 제대로 합일되는 모습을 관객들과 나누고 싶다”고 말했다.이번 공연은 2018~2019년 캐나다 토론토 재즈 오케스트라와 진행한 녹음 작업의 연장선이다. 토론토 재즈 오케스트라는 캐나다를 대표하는 빅밴드로, 단원마다 음악적 역량이 뛰어나 현지의 권위 있는 음악상 ‘주노상’ 수상자들도 여럿이다. 이후 음반을 내고 공연을 이어가려고 했지만 코로나 팬데믹을 겪고 성대 수술까지 하면서 이제야 결실을 맺게 됐다.녹음 작업은 장사익의 대표곡 ‘찔레꽃’, ‘국밥집에서’, ‘아버지’ 등 15곡을 토론토 재즈 오케스트라 단원 다섯 명이 3곡씩 맡아 편곡한 곳으로 진행했다. 곡 선정은 장사익의 자작곡 80여곡 중 절반, 대중음악 중 즐겨 부르는 30여곡 중 절반을 꼽았다. 편곡가가 악보와 선율만으로 곡 작업을 한 뒤에 음악감독을 한 정재열 목원대 교수가 디테일을 잡아가는 식으로 재즈의 색깔을 풍부하게 담아갔다.이 중 ‘꽃’은 재즈 오케스트라와 연주할 때 특별히 잘 어울릴 거라는 생각이 있었고, 1950년대 미국 음악사를 장식한 냇 킹 콜이 자신의 스타일로 부른 ‘어텀 리브스’(고엽)도 담았다. 이 외에도 블루스, 재즈 펑크, 발라드, 재즈 스탠더드 등 다양한 장르로 편곡된 곡들을 만날 수 있다.토론토 재즈 오케스트라는 색소폰 5명, 트럼펫 4명, 트롬본 4명, 기타, 베이스, 피아노, 드럼 등 18인조로 구성됐다. 여기에 해금 연주자 하고운과 4인 합창단이 참여한다.“일본 노래에는 우동 냄새가 나고 인도 노래에는 카레 냄새가 나는 것 같아요. 몽골 노래에서는 말 달리는 소리가 들리는 듯하죠. 한국 노래에선 된장 냄새, 마늘 냄새가 나는 독특한 느낌이 있다고 봅니다. 노래할 때 하얀 두루마기를 입는 것도 모든 걸 압도하는 분위기가 있거든요. 그런 한국적인 의미와 분위기를 담고 싶습니다.”“기쁠 때 노래를 많이들 하지만 슬플 때에도 위로를 할 수 있는 게 진짜 노래의 힘이라고 느낀다”는 그는 “더 자유롭고 더 단순하고 더 자연스럽게 노래하고 싶다”는 바람을 꺼냈다.이번 공연은 장사익의 음악 활동 30주년을 기념하고 올해 캐나다와 한국 상호문화교류의 해를 맞아 진행하는 프로젝트다. 서울 공연 이후 21일 대구 영남대 천마아트센터, 23일 안산 문화예술의전당, 25일 부산 영화의전당 루프씨어터 무대에도 오른다.최여경 선임기자