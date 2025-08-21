“흐름대로 빚어낸 몸짓, 관객들도 그저 느껴 주길”

부상서 돌아온 발레리노 최영규

발목 수술을 이겨 내고 완전한 회복을 알리는 무대, 네덜란드 국립발레단 수석무용수가 된 지 10년을 기념하는 시간, 그리고 네덜란드 출신의 무용 거장 한스 판 마넨(93)의 명작을 한국에서 초연하는 자리. 발레리노 최영규(35)에게는 서울 세종문화회관 M씨어터에서 열리는 ‘유회웅×한스 판 마넨’(22~27일) 공연이 더욱 특별한 의미를 갖는다.최영규는 10대 후반부터 비엔나 콩쿠르, 유스아메리카 그랑프리 등 국제 콩쿠르를 석권하며 발레계의 주목을 받았다. 2011년에는 유럽 메이저 발레단인 네덜란드 국립발레단에 입단해 4년 만에 수석으로 승급하며 여전히 전성기를 누리고 있다.지난 19일 세종문화회관에서 그를 만나 뜻밖의 이야기를 들었다. 2년 전부터 좋지 않았던 발목이 결국 탈이 나면서 지난 3월 수술을 했다는 것이다. 두 달이 넘도록 움직이지 못하는 치명적인 상황을 겪었다. “쉬는 기간 몸에 대해 더욱 진지하고 깊이 있게 생각하게 됐다”는 그는 “어떻게 몸 관리를 해야 오래 춤을 출 수 있을까 고민을 많이 했다”며 커피까지 완전히 끊었다고 말했다.최영규는 “많이 했던 작품이라 익숙하고 클래식 발레보다 무리가 덜 가는 컨템퍼러리 작품이라 괜찮다”며 긍정적인 기운을 뿜어내더니 작품에 대한 소개를 이어 갔다.‘유회웅×한스 판 마넨’은 유회웅 안무가의 ‘노 모어’(NO MORE)와 판 마넨의 ‘파이브 탱고스’(5 Tango’s)로 구성됐다. 두 개의 독립된 작품을 하나로 묶어 보여 주는 ‘더블 빌’ 형식이다. 서울시발레단이 창단 1주년을 기념해 준비한 공연이기도 하다.1977년 네덜란드 국립발레단에서 초연한 ‘파이브 탱고스’는 아르헨티나 작곡가 아스토르 피아졸라의 ‘탱고 누에보’에 담긴 열정에 발레의 정제된 움직임을 결합한 작품으로 세계 여러 발레단이 레퍼토리로 갖고 있는 명작이다.‘판 마넨 스페셜리스트’로도 꼽히는 최영규는 “그의 안무는 음악성과 함께 다른 동작이 생각나지 않을 정도로 적절하게 맞아떨어진다”면서 “무용수들의 감정, 파트너와의 교감을 다양한 방식으로 풀어낸 작품”이라고 소개했다. 이번 공연에 리허설 디렉터(연습 지도자)로도 참여하는 그는 연습 전에 음악을 듣고 ‘내가 안무한다면 어떻게 할까’를 생각하면서 안무가의 의도와 접목해 본다고 했다.“한스도 정확하게 동작을 지적하기보다는 ‘이런 느낌이었으면 좋겠다’고 얘기해 줍니다. 그걸 따라가다 보면 내 느낌이 나오고 원하는 표현과 흐름이 드러나더라고요. 관객들도 무용수들이 순간에 집중하며 영감으로 채워 넣은 무대를 느껴 보시길 바랍니다.”최여경 선임기자