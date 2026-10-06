문화 [포토] ‘다국적’ K팝 댄스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/10/06/20261006801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-06 15:31 입력 2026-10-06 15:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 외국인 학생들이 함께 즐기는 K팝 댄스고려대학교 한국어센터 설립 40주년을 맞아 6일 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 열린 ‘한국어 주간’ 페스티벌에서 다국적 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 2026.10.6 뉴스1 이미지 확대 K팝 댄스 배우는 고려대 한국어센터 외국인 학생들외국인 학생들이 6일 오후 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 고려대학교 국제어학원 한국어센터 설립 40주년을 맞아 열린 ‘한국어 주간 페스티벌’에서 외국인 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 2026.10.06. 뉴시스 이미지 확대 K팝 댄스 배우는 고려대 한국어센터 외국인 학생들외국인 학생들이 6일 오후 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 고려대학교 국제어학원 한국어센터 설립 40주년을 맞아 열린 ‘한국어 주간 페스티벌’에서 외국인 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 2026.10.06. 뉴시스 이미지 확대 고려대 한국어센터 40주년, K팝 댄스 배우는 외국인 학생들외국인 학생들이 6일 오후 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 고려대학교 국제어학원 한국어센터 설립 40주년을 맞아 열린 ‘한국어 주간 페스티벌’에서 외국인 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 2026.10.06. 뉴시스 이미지 확대 한국에서 배우는 K팝 댄스고려대학교 한국어센터 설립 40주년을 맞아 6일 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 열린 ‘한국어 주간’ 페스티벌에서 다국적 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 2026.10.6 뉴스1 이미지 확대 고려대 한국어센터, K팝 댄스 체험고려대학교 한국어센터 설립 40주년을 맞아 6일 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 열린 ‘한국어 주간’ 페스티벌에서 다국적 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 2026.10.6 뉴스1 이미지 확대 한국에서 배우는 K팝 댄스고려대학교 한국어센터 설립 40주년을 맞아 6일 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 열린 ‘한국어 주간’ 페스티벌에서 다국적 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 2026.10.6 뉴스1 고려대학교 한국어센터 설립 40주년을 맞아 6일 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 열린 ‘한국어 주간’ 페스티벌에서 다국적 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고려대학교 한국어센터가 설립된 지 몇 년이 되었나요? 30년 40년