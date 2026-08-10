청년들에게 15·20만원 지급 ‘청년문화예술패스’ 10일부터 추가 발급

세줄 요약 청년문화예술패스 10일부터 추가 발급

2006~2007년생 대상, 선착순 지원

공연·전시·영화·도서 구매 가능

이미지 확대 청년문화예술패스 이미지. 문체부 제공

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문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 오는 11월 30일까지 올해 청년문화예술패스를 추가 발급한다고 10일 밝혔다. 대상자는 2006년 1월 1일부터 2007년 12월 31일 출생자들이다.청년문화예술패스는 19~20세 청년에게 문화향유 지원금을 제공하는 사업이다. 기존 공연·전시·영화 관람과 함께 올해부터 도서 구매까지 지원 분야를 확대했다.주민등록 거주지 기준으로 예산 소진 시까지 선착순 발급한다. 수도권(서울·경기·인천) 15만원, 비수도권 20만원까지 지원한다. 신청은 청년문화예술패스 홈페이지(youthculturepass.or.kr)에서 하면 된다.이번 추가 발급은 상반기 전액 미사용으로 회수된 지원금으로 추진한다. 이에 따라 상반기 청년문화예술패스를 발급받았지만 지난달 31일까지 전액 미사용해 지원금이 회수된 사람은 추가 발급 대상에서 제외된다.청년문화예술패스는 공연·전시·영화 관람일 및 도서 구매일 기준 12월 31일까지 인정한다. 공연·전시(티켓링크, 멜론티켓, YES24티켓, NOL티켓), 영화(메가박스, CGV, 롯데시네마)를 예매하거나 도서(서점ON, YES24도서) 구매 등에서 지원금을 사용할 수 있다.자세한 사항은 홈페이지에서 확인할 수 있다. 발급 신청 안내, 이용자 대상 이벤트, 할인 공연·전시 안내 등 다양한 정보도 제공한다.김기중 기자