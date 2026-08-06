“회사에 크록스 신고 핫팬츠? 제가 꼰대인가요”…출근 복장 어디까지 괜찮을까 [사연잇슈]

세줄 요약 출근 복장 기준 두고 직장인 의견 분분

핫팬츠·크록스·민소매 허용선 논쟁

업종·사내 분위기 따라 다르다는 반응

이미지 확대 무더위가 이어진 29일 서울 중구 세종대로 사거리에서 시민들이 손으로 햇볕을 가리며 이동하고 있다. 2026.07.29. 뉴시스

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과거 회사에서 보기 어려웠던 옷차림이 최근에는 쉽게 눈에 띄면서 출근 복장의 적정선을 두고 직장인들의 의견이 엇갈리고 있다.최근 온라인 커뮤니티 네이트판에는 ‘회사 출근복장 어디까지 괜찮나?’라는 제목의 글이 올라왔다.작성자 A씨는 “요새 서울로 출근하기 시작했는데 이제 나도 꼰대인 건지, 제 나이 때에는 ‘엥? 저걸 입고 회사를 간다고?’하는 게 보여서 요새는 어디까지 허용되는 분위기인지 궁금하다”고 밝혔다.작성자가 비교적 자연스럽게 받아들일 수 있다고 밝힌 복장은 ‘무릎 위 데님스커트’와 ‘너무 짧지 않은 반바지’였다.반면 실제 회사 건물에서 보고 놀랐다는 복장으로는 ‘호피 무늬 쉬폰 미니스커트’, ‘오프숄더 상의’, ‘슬리퍼 또는 크록스’, ‘너무 짧은 핫팬츠’, ‘민소매’, ‘모자’ 등을 꼽았다.A씨는 “옷도 엄연히 TPO라는 게 있는데 다들 어떻게 생각하는지 궁금하다”며 “요새 회사들이 전부 이런 거냐”고 물었다.댓글에서는 회사 복장에 일정한 기준이 필요하다는 의견과 다른 직원의 옷차림을 굳이 신경 쓰지 말라는 의견이 팽팽하게 갈렸다.한 네티즌은 “회사 업종과 사내 분위기에 따라 다르겠지만, 일반 사무실이라면 핫팬츠, 어깨 노출, 모자는 아닌 것 같다. 슬리퍼나 크록스, 뮬, 샌들 이런 거는 출근해서 사무실용 실내화로 갈아 신기만 하면 문제없다고 본다”고 전했다.또 다른 네티즌은 “그냥 누가 보더라도 ‘이건 좀 아니다’ 싶은 건 아닌 것”이라며 “공공기관이나 대기업 앞에서 그들이 입고 다니는 복장을 봐라. 본문에 써 있는 옷 입고 다니는 사람들 있는지”라고 주장했다.반면 작성자의 문제 제기를 두고 “회사 대표 아니면 그냥 신경 쓰지 마세요”, “사장님이세요? 같은 월급쟁이면 신경 안 쓰시는 게”라는 반응도 나왔다.실제 회사에서 더 과감한 복장을 봤다는 경험담도 나왔다. 한 네티즌은 “남자가 겨드랑이 넓은 농구 민소매랑 트레이닝복을, 여자 중에서는 에어로빅할 때 입을 법한 레깅스 입은 걸 봤다. 이런 건 진짜 놀랐다”고 전했다.김민지 기자