메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[포토] 포즈 취하는 ‘오디세이’ 감독과 배우들

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-08-03 10:58
입력 2026-08-03 10:58
1/ 7


영화 ‘오디세이’의 주역들이 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 내한 기자간담회를 열고 한국 팬들과의 만남을 기념해 화기애애한 분위기 속에서 포토타임을 갖고 있다.



이날 행사에는 세계적인 거장 크리스토퍼 놀런 감독을 비롯해 명배우 샤를리즈 테론과 맷 데이먼이 참석해 자리를 빛냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
영화 ‘오디세이’ 내한 기자간담회가 개최된 장소는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기