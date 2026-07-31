충청 최초 가톨릭 본당 ‘당진 합덕성당’ 보수 완료

세줄 요약 합덕성당 내부 천장 보수 완료

충청도 최초 본당·도 기념물

균열·붕괴 우려 해소와 보존 강화

이미지 확대 충청남도 기념물 당진합덕성당. 당진시 제공

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충남 당진시는 충남도 기념물 당진합덕성당 보수를 완료했다고 31일 밝혔다.합덕성당은 1890년 예산군 고덕면 상궁리에 세워진 양촌공소로 출발해 1929년 페랭 신부가 현재의 위치에 건립했다. 충청도 최초의 본당이자 도 지정 문화유산이다.건물은 우리나라에서는 보기 드문 벽돌과 목재를 사용한 벽돌조 성당으로 정면의 종탑이 쌍으로 되어 있는 것이 특징이다. 최근 아름다운 외관으로 사회관계망서비스(SNS)에 알려져 많은 사람들이 찾고 있다.하지만 성당 내부 천장의 지속적인 균열이 발생해 붕괴 및 퇴락 등 훼손과 천주교 신자의 안전이 우려돼 성당 가운데를 가로지르는 아치형 천장의 보수를 완료했다.시 관계자는 “합덕성당은 합덕제와 함께 천주교 신자뿐 아니라 많은 관광객이 찾는 장소”라며 “내년 천주교 세계청년대회 개최 준비와 함께 당진 천주교 문화유산 보존에 힘쓰겠다”고 말했다.당진 이종익 기자