삼전 1주에 27만원인데…곽범 “6만원일 때 1억 투자”, 모두가 탄식한 ‘매도가’

세줄 요약 삼성전자 6만원대 매수, 6만3000원 매도 고백

현재 주가 기준 수익 기회 놓친 사연

불로소득 불안감, 적금 선호 발언

이미지 확대 KB증권 공식 유튜브 채널 ‘깨비증권 마블TV (KB증권)’

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코미디언 곽범이 삼성전자 주식이 주당 6만원일 때 1억원을 투자했으나 큰 수익을 보지 못했다고 고백했다.지난 20일 공개된 KB증권 공식 유튜브 채널 ‘깨비증권 마블TV (KB증권)’의 코너 ‘주식투자는 처음이라’에서는 ‘나의 첫 투자’를 주제로 다양한 이야기가 오갔다.영상에서 곽범은 “주식 이야기를 하면 많은 분들이 놀라실 수도 있다”며 입을 열었다. 이어 “시드머니 1억원을 삼성전자 주가가 6만원일 때 투자했다”고 밝혀 출연진들을 놀라게 했다.출연진들은 현재 삼성전자 주가를 언급하며 큰 수익을 기대했다. 23일 종가 기준 삼성전자 주식은 주당 27만 3000원이다. 그대로 보유하고 있었다면 평가액은 4억 5000만원에 달한다.하지만 수익률은 예상과 달랐다. 곽범은 “6만원에 매수했는데 6만 3000원에 매도했다”며 “그 이후로는 다시는 주식을 하지 않았다”고 털어놨다. 투자 자체로는 수익을 냈지만, 장기 보유를 하지 않은 셈이다.출연진들이 “수익도 났는데 왜 주식을 그만뒀느냐”고 묻자 곽범은 “불로소득에 대한 불안감이 있었다. 내가 직접 일하지 않았는데 돈이 벌리는 것이 낯설고 두려웠다”고 설명했다.곽범은 ‘적금 vs 주식’이라는 선택지를 두고도 “난 아직도 적금을 믿고 있는 세대”라고 말했다.김민지 기자