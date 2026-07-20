문화 [포토] ‘유네스코 대한민국관’ 조선왕실 행렬 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/07/20/20260720800011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-20 17:05 입력 2026-07-20 17:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 세계유산위원회서 만난 조선 왕실 행렬20일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 행사장에서 조선시대 왕과 왕비를 비롯한 왕실 행렬을 재연한 ‘왕가의 산책’ 이 펼쳐지고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 장맛비 속 세계유산위원회 맞이20일 제48차 유네스코 세계유산위원회가 열리고 있는 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 대한민국관(K-Heritage House) 개관에 앞서 수문장 교대의식이 진행되고 있다. 2026.7.20 뉴스1 이미지 확대 20일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관에서 시민들이 시간을 보내고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 세계유산위원회 대한민국관20일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관에서 스님이 판각 작업을 하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 유네스코 대한민국관20일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관에서 시민들이 시간을 보내고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 세계유산위원회 대한민국관20일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관에서 시민들이 시간을 보내고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 이것이 진주검무20일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관에서 시민들이 전주검무를 체험하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 20일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 행사장에서 조선시대 왕과 왕비를 비롯한 왕실 행렬을 재연한 ‘왕가의 산책’ 이 펼쳐지고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 행사가 열린 곳은 어디인가? 벡스코 제1전시장 벡스코 제2전시장