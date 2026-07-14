한국 온 세계유산 청년 전문가들, 창덕궁·불국사 답사한다

30개국서 참가… 21일까지 포럼

세줄 요약 세계 30개국 청년 전문가 32명 한국 집결

창덕궁·수원화성·불국사 등 현장 답사

청년 선언문, 세계유산위 본회의 발표

2026-07-14 18면

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전 세계 세계유산 현장에서 활동하는 청년 전문가들이 한국에 모여 미래 세대의 세계유산 보전과 활용 방안을 논의한다.국가유산청은 13일 유네스코한국위원회·유네스코 세계유산센터와 공동으로 이날부터 21일까지 국립고궁박물관에서 ‘2026 세계유산 청년전문가 포럼’을 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 오는 19~29일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 세계유산위원회의 본 행사를 앞두고 열리는 공식 사전 프로그램이다. 1995년 시작된 청년전문가 포럼이 한국에서 개최되는 것은 이번이 처음이다.올해 포럼에는 아시아, 중남미, 유럽, 아프리카, 중동 등 세계 30개국에서 선발된 23~32세 청년 전문가 32명이 참가했다. 이들은 포럼 기간 창덕궁과 수원화성, 불국사, 경주역사유적지구 등 국내 주요 세계유산을 직접 답사하고 국내외 전문가 강연과 토론 프로그램에 참여할 예정이다.참가자들은 ‘세계유산, 공동체, 교육: 변화의 주체로서 청년 역량 강화’를 주제로 ▲지역사회와 사람 중심의 세계유산 관리 ▲세계유산 교육·연구와 학습 역량 강화 ▲청년의 역할 등을 집중 논의한다. 최종 논의 결과는 ‘청년 선언문’으로 정리돼 오는 20일 세계유산위원회 본회의에서 공식 발표된다.세계유산위원회는 세계유산 등재와 보존·관리 방안을 결정하는 유네스코 최고 의사결정기구다. 한국에서 위원회가 열리는 것은 1988년 세계유산협약 가입 이후 38년 만에 처음이다.허민 국가유산청장은 “이번 포럼은 전 세계에서 모인 청년 전문가들이 새로운 시각과 열정을 바탕으로 세계유산 보호와 관리 역량을 키우는 뜻깊은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.김임훈 기자