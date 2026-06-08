젠슨 황 “화사, 무척 매력적” 고백…‘유퀴즈’ 달군 팬심

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‘골든’에 맞춰 들썩들썩

“화사 음악 사랑해” 고백

이미지 확대 방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 가수 화사에 대한 팬심을 드러냈다. 2026.6.6 tvN, 인스타그램

세줄 요약 젠슨 황, ‘유퀴즈’ 예고편서 화사 팬심 공개

‘골든’에 맞춰 춤추며 현장 분위기 달궈

AI·창업 이야기와 미래 인재상도 예고

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방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 세계 최초로 예능 토크쇼에 출연해 의외의 K팝 팬심을 드러냈다.tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 6일 황 CEO의 녹화 현장이 담긴 예고 영상을 공개했다.영상 속 황 CEO는 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷 차림으로 등장했다. 그는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’(GOLDEN)에 맞춰 가볍게 춤을 춰 현장 분위기를 달궜다.특히 황 CEO는 가수 화사를 향한 남다른 팬심을 드러내 눈길을 끌었다.그는 “화사의 음악을 정말 사랑한다. 그는 무척 매력적”이라고 극찬하며 화사의 신곡 ‘소 큐트’(So Cute)와 ‘굿 굿바이’(Good Goodbye)를 직접 언급했다.이어 “화사는 뛰어난 댄서이자 훌륭한 가창력을 가진 가수”라고 평가했다.이에 MC 유재석은 “화사의 신곡까지 알고 계시냐”며 놀라워했고, “‘소 큐트’가 또 뜨겠다”고 웃어 보였다.생성형 인공지능(AI) 열풍을 이끄는 세계 최대 AI 반도체 기업 엔비디아 창업자인 황 CEO가 국내외 예능 토크쇼에 출연한 것은 이번이 처음이다.이번 방송에서는 황 CEO의 엔비디아 창업 과정과 성장 이야기, AI 시대 전망, 미래 인재상 등에 관한 대화도 공개될 예정이다.황 CEO 출연분은 오는 10일 오후 8시 45분 방송된다.권윤희 기자