문화 서울아트페어 ‘작품 감상’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/05/14/20260514500150 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-14 15:01 입력 2026-05-14 15:01 이미지 확대 14일 서울 강남구 세텍에서 열린 제5회 서울아트페어를 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 2026.5.14 도준석 전문기자 14일 서울 강남구 세텍에서 열린 제5회 서울아트페어를 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 서울아트페어는 몇 번째로 개최된 행사인가? 제4회 제5회