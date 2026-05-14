서울아트페어 ‘작품 감상’

이미지 확대 14일 서울 강남구 세텍에서 열린 제5회 서울아트페어를 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 2026.5.14 도준석 전문기자

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14일 서울 강남구 세텍에서 열린 제5회 서울아트페어를 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다.도준석 전문기자