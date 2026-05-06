“79세 맞아?” 매끈한 피부 셰어 동안 비결은… ‘누드 드레스’ 셀프 오마주도 이목

세줄 요약 셰어, 11년 만에 멧 갈라 복귀

28달러 립 틴트 등 동안 메이크업 공개

1974년 누드 드레스 오마주로 화제

이미지 확대 미국 팝가수 셰어가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 미국 팝가수 셰어가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AFP 연합뉴스

이미지 확대 미국 팝가수 셰어가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AFP 연합뉴스

이미지 확대 미국 팝가수 셰어가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다.2026.5.4 AFP 연합뉴스

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전설적인 미국 팝가수 셰어(79)가 11년 만에 세계 최대 규모 패션 자선 행사인 멧 갈라(Met Gala)에 모습을 드러낸 가운데 나이를 먹지 않는 듯한 ‘동안 비결’에 관심이 쏠리고 있다.현지 연예매체 피플은 지난 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘2026 멧 갈라’에 참석한 셰어에 대해 “빛나는 피부로 화려하게 복귀했다”며 “매끄러운 파운데이션으로 피부를 윤기 있고 자연스럽게 연출했다”고 5일 보도했다.매체는 메이크업 아티스트가 이날 셰어가 사용한 뷰티 제품들을 공유했다면서 해당 제품들을 소개했다.이날 셰어가 사용한 가장 저렴한 제품은 오래 지속되는 립 틴트로 28달러(약 4만원)에 온라인 쇼핑 플랫폼에서 판매되는 제품이었다.셰어는 입술 보습을 위해 또 다른 립 틴트도 사용했으며, 눈에는 다양한 색상의 팔레트와 번짐 방지가 되는 볼륨 마스카라를 썼다.피부에는 주름을 감춰주는 컨실러와 조각 같은 효과를 주는 컨투어 완드, 번들거림을 없애주는 세팅 파우더, 블러 효과를 내는 파운데이션 등을 발랐다. 이 피부 제품들은 최소 36~52달러에 판매되고 있었다.셰어가 이날 입은 드레스도 주목받았다. 그는 버버리의 다니엘 리가 맞춤 제작한 모노크롬 블랙 드레스를 입고 멧 갈라에 참석했다. 이에 대해 미국 패션잡지 보그는 “이 드레스의 시스루 튤 소재는 1974년 그가 첫 멧 갈라 참석 당시 입었던 은색 스팽글과 깃털로 장식된 화려한 시스루 드레스를 떠올리게 한다”고 평가했다.이날 멧 갈라 생중계 방송에서 셰어는 “저는 첫 멧 갈라 때 거의 나체로 참석했는데 당시엔 사람들이 그걸 보고 불쾌해했다”며 50여년 전을 떠올렸다. 그는 이어 “하지만 지금은 아무도 그런 걸 신경 쓰지 않을 것”이라며 웃었다. 당시엔 신체가 거의 그대로 비치는 누드 드레스가 파격적인 패션이었으나, 어느덧 수많은 여배우 등이 즐겨 선보이는 의상이 된 것을 언급한 것이다.당시 드레스를 디자인했던 밥 매키는 지난해 1월 한 인터뷰에서 “당시 멧 갈라 현장은 완전히 난리가 났었다. 메트로폴리탄 미술관에서 그렇게 많은 사진기자들이 몰려들어 사진을 찍는 걸 본 적은 없었다”며 “다음날 모든 신문에 셰어의 사진이 실렸고, 그것은 50년 동안 계속해서 반복 인쇄됐다”고 회상했다.이정수 기자