“15분 만에 동났다”…태안박람회, 스타셰프와 ‘맛있는 원예치유’ 인기

세줄 요약 스타 셰프 4인 참여, 원예치유 먹거리 운영

정지선 메뉴 15분 매진, 관람객 큰 호응

매주 일요일 다른 셰프, 한정 수량 판매

이미지 확대 태안국제원예치유박람회 ‘맛있는 원예치유’ 홍보 포스터. 조직위 제공

이미지 확대 태안국제원예치유박람회 방문객들이 ‘치유형 음식’을 맛보기 위해 줄을 서 있다. 조직위 제공

이미지 확대 태안국제원예치유박람회장에 조성된 안식의 정원. 조직위 제공

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세계 첫 원예치유를 주제로 열리는 태안국제원예치유박람회가 스타 셰프와 함께 ‘맛’으로 즐기는 이색 체험을 선보여 관람객 발길을 사로잡고 있다.5일 태안국제원예치유박람회 조직위원회에 따르면 박람회 홍보대사로 활동 중인 4인의 셰프와 함께하는 ‘맛있는 원예치유’를 운영 중이다. ‘원예치유’를 음식과 결합해 보다 친근하고 오감으로 체험할 수 있도록 기획됐다.모든 메뉴는 식물의 맛과 향, 식감 등이 어우러진 ‘치유형 음식’으로 꽃과 허브, 지역 농산물 등 ‘원예 식재료’를 기반으로 한다.3일 시작해 오는 10일, 17일, 24일 매주 일요일 4회에 걸쳐 다른 셰프가 등장한다.3일 첫선을 보인 정지선 셰프의 메뉴 ‘라벤더로우 창펀’은 판매 시작과 동시에 관람객들이 몰리며 15분 만에 전량 매진됐다.오전과 오후 각 150인분 한정으로 준비된 물량이 각 행사 시작 후 순식간에 소진됐다. 뒤늦게 발걸음한 관람객들은 아쉬움을 토로하기도 했다.10일에는 오세득 셰프가 ‘자스민·코코넛 크림을 올린 카이저슈마렌’을 선보일 예정이다.17일 임희원 셰프 ‘태안 꿀 고구마 술빵 티라미수’, 24일 김성운 셰프 ‘포포농장 루꼴라 김밥’이 관람객을 맞는다.음식은 1인분 5000원이며 하루 300인분 한정으로 낮 12시와 오후 2시 각 150인분씩 판매한다.조직위 관계자는 “꽃과 식물을 보고 즐기는 데서 나아가 직접 맛보고 체험하는 프로그램을 통해 원예치유의 가치를 보다 쉽게 전달하도록 노력하겠다”고 말했다.태안국제원예치유박람회는 충남도와 태안군이 공동 개최하는 국제행사로 이달 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 열리고 있다. 4일 기준 개막 10일 만에 55만명 이상이 박람회를 찾았다.태안 이종익 기자