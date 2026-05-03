“골목상권부터 첨단기업까지”… 아산 ‘이순신축제’ 호응

세줄 요약 이순신축제 개막, 역사 의식과 지역 활력 결합

상점런 미션런 호응, 전통시장 체험과 소비 유도

야시장 감성·기업관 운영, 축제 무대 확장

이미지 확대 충남 아산시에서 ‘K-HERO 이순신’의 안녕을 기원하는 ‘이충무공 대제’가 열리고 있다. 시 제공

이미지 확대 제65회 성웅 이순신축제에서 외국인 무용단 공연이 열리고 있다. 시 제공

이미지 확대 오세현 아산시장(오른쪽 두 번째)이 축제 기간 기업들이 참여하는 ‘메이드 인 아산’ 기업관을 찾아 관계자들과 화이팅을 외치고 있다. 시 제공

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이순신 장군 탄신 제481주년을 기념한 ‘제65회 성웅 이순신축제’가 지난달 28일 개막 후 역사 의식 고취와 함께 지역 상권 등을 축제 무대로 끌어들여 시민들로부터 호응을 얻고 있다.3일 아산시에 따르면 전날 장군의 생애를 거리와 무대 위에 풀어낸 ‘이순신 장군 일대기 행렬’과 전통시장 활성화를 위한 ‘상점런 미션런’ 등이 진행됐다.‘상점런 미션런’은 온라인 사전 접수가 일찌감치 마감된 데 이어 현장 접수에서도 두 시간 만에 마감될 정도로 호응을 얻었다.이 프로그램은 관람객이 미션 지도를 따라 7개 점포를 방문해 체험과 과제를 수행 후 QR 인증과 설문을 완료하면 기념품이나 지역화폐를 지급한다.한 참가자는 “평소 인터넷 쇼핑을 이용하다 미션을 수행하면서 매장도 둘러보고 쇼핑까지 할 수 있어 만족한다”며 “경품으로 받은 아산페이로 시장 간식까지 사 먹었다”고 말했다.이번 축제에서 가장 눈에 띄는 변화는 ‘야시장 감성’의 부활이다. 온양온천역과 전통시장 일대에 조성된 먹거리존은 야시장 정취와 전통시장과 먹거리존을 따라 걷고, 먹고, 머무르는 경험 자체가 하나의 콘텐츠가 된다.현충사 일원에서는 ‘달빛야행’이 운영된다. 야간 경관과 전통공연, 체험 프로그램이 결합된 콘텐츠가 밤 시간대까지 이어진다.온양온천역 주행사 거리에는 삼성전자, 삼성디스플레이, 현대자동차, 코닝, 인투시, 경남제약 등 아산에 뿌리를 둔 6개 기업이 참여하는 ‘메이드 인 아산’ 기업관도 운영되고 있다.기업관 슬로건은 ‘이순신의 혁신, 기업의 미래가 되다 - 메이드 인 아산’으로, 장군의 고장에서 첨단 제조업의 현재를 한눈에 보여주겠다는 기획 의도를 담았다.오세현 시장은 기업관을 찾아 “이순신 장군의 거북선에 담긴 혁신의 정신은 오늘날 우리 기업들의 기술 혁신과도 맞닿아 있다”며 “축제로 기업과 시민이 함께 호흡하는 접점을 만들 수 있었다”고 말했다.아산 이종익 기자