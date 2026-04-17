“너무 가학적”…키스오브라이프, ‘목조름’ 연상 안무에 네티즌 ‘싸늘’

이미지 확대 지난 10일 공개된 키스오브라이프 ‘후 이즈 쉬’ 댄스 챌린지. 유튜브 ‘KISS OF LIFE’ 영상 캡처

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그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 신곡 ‘후 이즈 쉬’(Who is she) 안무 중 상대의 목을 조르는 동작을 부각한 춤 챌린지와 관련해 가학적이고 선정적이라는 비판을 받자 “조금 속상하지만 존중한다”고 밝혔다.키스오브라이프는 지난 6일 두 번째 싱글 ‘후 이즈 쉬’를 발매하고 동명의 타이틀곡으로 활동 중이다.신곡에는 멤버들이 두 명씩 서로를 마주한 채 손을 뻗어 서로의 목을 조르며 골반을 강하게 튕기는 안무가 들어갔다. 실제 무대에서는 짧게 지나가지만, 지난 11일 공식 유튜브 계정을 통해 해당 구간을 반복해 강조하는 댄스 챌린지를 공개하며 논란이 일었다.해당 영상에서 멤버들은 두 명씩 마주 본 상태에서 목을 조르는 듯한 동작을 선보였다.영상이 공개된 이후 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에는 부정적인 반응이 쏟아졌다.한 네티즌은 해당 릴스 장면을 캡처해 올린 뒤 “전체 안무 중에 1초 동안 한 번만 하는 동작인데 저 부분만 반복하는 챌린지 릴스를 만들어버렸다”면서 “미성년자들이 보기에 수위가 너무 높다. 제발 대중들의 피드백 받고 안무 수정을 하든가 챌린지 안무를 바꾸길 바란다”고 적었다.이외에도 “내가 뭘 본 거지”, “저런 걸 춤이라고 볼 수 있나. 미성년자들 보는데 저게 뭐냐”, “아무도 제지를 안 한 건가?”, “어린애들이 따라 한다고 생각해 봐라” 등 지적하는 댓글이 주를 이뤘다. 가학적인 성행위 동작을 연상케 한다는 비판도 나왔다.지적이 쏟아지자 멤버 벨과 쥴리는 라이브 방송을 통해 논란이 된 안무에 대한 입장을 피력했다.이들은 “저희는 늘 새로운 도전을 하고 당당하며 자신감 있는 모습을 보여주려 한다”며 “바라보는 시선이 늘 좋을 수는 없다는 걸 알지만, 계속해서 도전하는 저희가 멋있다고 생각한다”고 밝혔다.이어 “옳은 피드백을 겸허히 받아들일 준비가 되어 있지만, 예술과 음악에는 정답이 없다고 생각한다”며 “서로에게 상처가 되는 말들은 속상하지만 그 역시 존중한다. 중요한 건 본인의 자신감”이라고 덧붙였다.그러면서 “모든 여성은 아름답고 완벽하다. 무엇이 답인지 모르겠는데, 하나가 정답인 것처럼 거기서 벗어나면 이상하다고 말하는 시선이 있다”며 소신을 굽히지 않았다.한편 이번 논란은 최근 국제적으로 심각성이 대두된 ‘비치명적 목조름(non-fatal strangulation)’ 이슈와 맞물려 더욱 거센 비판을 받고 있다. 비치명적 목조름이란 연인 혹은 배우자가 피해자의 목 부위를 압박해 호흡곤란을 일으키지만 사망에는 이르지 않는 행위를 말한다.이 행위를 중범죄로 보는 미국에선 교제폭력 등에서 목조름 피해를 입은 경우 살해당할 위험이 높아진다는 조사 결과도 나왔다. 미국 연방법은 연인 등을 대상으로 한 이러한 행위에 대해 최대 10년의 징역형을 내릴 만큼 엄격히 처벌하고 있다.영국의 경우 가정폭력법에 따라 가족 구성원에 대한 목조름 행위엔 최대 5년형이 선고될 수 있다. 북아일랜드는 2023년 목조름 행위를 중대 범위로 규정해 최대 14년의 징역형을 선고할 수 있도록 했다.김민지 기자