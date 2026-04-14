“유재석 없다고?” 네티즌 어리둥절…백상 ‘유재석 패싱 논란’ 무슨 일?

이미지 확대 유재석.

연합뉴스

이미지 확대 유튜브 예능 ‘핑계고’와 ‘풍향고’의 높은 조회수를 확인 할 수 있다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제62회 백상예술대상 후보가 공개된 가운데, 방송과 유튜브를 넘나들며 활약 중인 ‘국민 MC’ 유재석이 주요 부문 후보에 이름을 올리지 못해 팬들의 아쉬움이 이어지고 있다.백상예술대상 사무국은 지난 13일 제62회 백상예술대상 부문별 후보를 공식 발표했다. 이번 심사 대상은 지난해 4월부터 올해 3월 31일까지 공개된 영화, 방송(드라마 및 예능), 연극이며, 올해는 특히 뮤지컬 부문이 신설됐다.이번 예능 작품상 후보에는 MBC ‘극한84’, ‘신인감독 김연경’, SBS ‘우리들의 발라드’, 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리계급 전쟁2’, 쿠팡플레이 ‘직장인들 시즌2’가 선정됐다. 남자 예능상 후보에는 곽범, 기안84, 김원훈, 이서진, 추성훈 등이 이름을 올렸다.후보가 공개된 뒤 가장 큰 화제를 모은 건 유재석의 ‘부재’였다. 네티즌들은 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, MBC ‘놀면 뭐하니?’, SBS ‘틈만 나면’ 그리고 유튜브 ‘핑계고’, ‘풍향고 시즌2’ 등에서 활약 중인 유재석이 후보에 오르지 못한 점에 의문을 제기했다.특히 유재석이 출연한 ‘풍향고’ 시즌1은 지난해 제61회 백상예술대상 작품상 후보에 올랐고, 유재석 역시 남자 예능상 후보에 이름을 올려 더욱 의외라는 반응이다.최근 ‘풍향고2’는 조회수 1000만회를 돌파했고, ‘핑계고’ 역시 100회 특집 영상이 1200만회를 넘기며 화제성을 입증한 상황이다.이에 한 네티즌은 예능 후보상에 오른 이들과 유재석의 출연 프로그램들을 비교하며 “‘풍향고’, ‘핑계고’ 대박 나고 ‘놀면 뭐하니’도 (유튜브) 조회수 기본 100만씩 넘기고, 올해 ‘틈만 나면’이랑 ‘런닝맨’ 15주년 특집까지 임팩트 있던 예능인이었는데 예능인상이랑 예능 작품상 모두 패싱해서 이해 안 간다는 반응이 많다”고 지적했다.이외에도 “유재석이 없을 수가 없는데”, “상은 안 줄 수 있는데 후보에도 없다고?”, “풍향고랑 핑계고 화제성 엄청나지 않았나”, “핑계고 시상식 볼게요”, “요즘 제일 폼 좋은 예능인인데” 등 비판적인 의견이 쏟아지고 있다.다만 백상예술대상 후보 선정은 화제성뿐 아니라 작품성과 완성도 등을 종합적으로 고려하는 만큼, 단순 비교는 어렵다는 시선도 존재한다.한편 ‘제62회 백상예술대상’은 5월 8일 오후 7시 50분 서울 강남구 코엑스 D홀에서 열린다.김민지 기자