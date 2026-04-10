문체부, 국립정동극장 새 대표이사에 서승만 임명

이미지 확대 최휘영(왼쪽) 문화체육관광부 장관이 10일 국립정동극장 대표이사에 서승만(오른쪽)씨를 임명하고 임명장을 수여했다. 문체부 제공

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문화체육관광부는 국립정동극장 대표이사에 서승만(62)씨를 임명했다고 10일 밝혔다. 임기는 3년.서 신임 대표는 1989년 제3회 MBC 개그콘테스트로 코미디언으로 데뷔했고, 공연예술·콘텐츠 기획 분야에서도 활동했다. 국민대 연극영화·영상미디어 학·석사, 행정학 박사 학위를 취득했고 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등을 지냈다.마당놀이 ‘온달아 평강아’·‘뺑파전’, 뮤지컬 ‘노노이야기’·‘터널’ 등을 연출했다.2022년 8월에는 ‘김건희 논문 표절 재조사 위원회 회의록을 공개하라’며 국민대 앞에서 1인 시위를 열어 화제가 되기도 했다. 당시 국민대 총장이 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 논문 표절에 대해 “전혀 문제 없다”고 밝히자 “국민대 출신 박사라 죄송하다”며 항의에 나섰다.최휘영 문체부 장관은 “그동안 축적해 온 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고 우수한 공연을 세계에 알리는 데 핵심적 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.최여경 선임기자