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BTS 광화문 공연, 넷플릭스 77개국 1위…모든 국가에서 3위 안에 랭크

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손원천 기자
손원천 기자
수정 2026-03-23 14:03
입력 2026-03-23 14:03
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압도적 1위를 차지한 방탄소년단의 컴백 공연 라이브. 플릭스 패트롤 누리집 갈무리.
압도적 1위를 차지한 방탄소년단의 컴백 공연 라이브. 플릭스 패트롤 누리집 갈무리.


넷플릭스가 생중계한 방탄소년단의 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’이 77개국 넷플릭스 1위에 올랐다. 아울러 전 세계 모든 국가에서 3위 안에 랭크되는 기염을 토했다.

온라인 콘텐츠 순위 사이트인 플릭스 패트롤은 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’이 전날 기준으로 넷플릭스 영화 부문 1위를 차지했다고 23일 밝혔다. 국가별로는 한국을 비롯해 미국, 일본, 영국 등 77개국이다.

아울러 바하마, 체코, 아일랜드 등 14개국에서 2위, 뉴질랜드 3위 등 이 사이트에서 집계하는 모든 국가에서 3위 안에 올랐다.

플릭스 패트롤은 넷플릭스가 제공하는 ‘톱 10’ 순위 등을 기준으로 국가별로 점수를 매기고 순위를 집계한다. BTS는 21일 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 열고 타이틀곡 ‘스윔’ 등 정규 5집 ‘아리랑’에 수록된 신곡 무대를 최초 공개했다. 넷플릭스는 전 세계 190여 국가에 이 공연을 생중계했다.

손원천 기자
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