2월 최고 인기 전시는 히무로 유리 ‘오늘의 기쁨’… 아트앤브릿지 집계

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 2월 한 달간 관람객들에게 가장 큰 사랑을 받은 전시는 일본 텍스타일 디자이너 히무로 유리의 ‘오늘의 기쁨’이 선정됐다고 5일 밝혔다.리뷰 리워드 플랫폼 아트앤브릿지는 플랫폼 내 축적된 리뷰, 댓글, 참여도 등 5개 계량 지표를 분석한 ‘2월 베스트 전시’ 순위를 발표했다. 분석 결과, 서울 그라운드시소 한남에서 열리고 있는 ‘히무로 유리: 오늘의 기쁨’이 총점 238점을 기록하며 1위에 올랐다.이번 전시는 섬유 소재 특유의 질감과 감각적인 연출로 관람객의 호평을 받았다. 특히 관람객 참여형 이벤트와 공감각적인 공간 구성이 높은 점수를 이끌어냈다. 실제 리뷰에서도 “일상 속 사소한 행복을 일깨워주는 전시”라는 긍정적인 평가가 잇따랐다.이외에도 세종미술관의 ‘서양미술 600년-미국 샌디에이고 뮤지엄 특별전’과 ‘워너 브롱크호스트: 온 세상이 캔버스’가 상위권에 이름을 올리며 2월의 주요 전시로 꼽혔다.아트앤브릿지 관계자는 “단순 관람객 수가 아닌 실제 리뷰 데이터를 정량화했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 관람객 경험을 기반으로 한 전시 트렌드 정보를 지속적으로 제공할 것”이라고 밝혔다.주현진 기자