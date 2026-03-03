에르메스 재단 미술상에 차재민 작가

이미지 확대 차재민 작가.

에르메스 재단은 제21회 에르메스 재단 미술상 최종 수상자로 차재민(40) 작가를 선정했다고 3일 밝혔다.이 상은 한국 미술계 차세대 작가를 격려하고 견인하기 위해 2000년 제정됐다. 2016년부터 격년제로 전환해 최종 수상자 1명을 선정하고 있다. 수상자는 상금 3000만원과 신작 제작 및 전시 지원을 받으며, 프랑스 파리 리서치 프로그램에도 참여하게 된다.수상자인 차 작가는 한국예술종합학교 미술원을 졸업하고 영국 첼시예술대학에서 석사 학위를 받았다. 또 그는 2013년 두산연강예술상, 리움미술관의 아트스펙트럼 작가상 등을 받았다.심사위원은 기혜경 홍익대 교수, 최빛나 2026 베니스비엔날레 한국관 아티스틱 디렉터, 정서영 작가, 이자벨 베르톨로티 리옹 현대미술관 관장 겸 리옹 비엔날레 예술 감독, 레이코 세츠다 메종 에르메스 도쿄 르 포럼 아트 디렉터 등 국내외 인사 5인이 맡았다.이들은 심사평에서 “차재민의 작업은 타자들의 목소리를 경청하고 관계를 형성하는 느린 과정을 통해 재현 방식을 갱신해 왔다”며 “에세이 필름 형식을 통해 인간의 존엄을 환기한다”고 밝혔다.차 작가의 개인전은 2027년 5월 새 단장 후 문 여는 서울 강남구 아뜰리에 에르메스의 첫 전시로 선보일 예정이다.윤수경 기자