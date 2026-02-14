명절엔 놀이공원이 진리…에버랜드·롯데월드 특별 이벤트

이미지 확대 에버랜드 설날 이벤트 중 하나인 레니·라라의 한복 포토타임과 전통놀이 체험. 에버랜드 제공.

이미지 확대 스파로 변한 캐리비안 베이. 에버랜드 제공.

이미지 확대 롯데월드 설 특별 이벤트. 롯데월드 제공.

이미지 확대 롯데월드 아쿠아리움의 ‘카피바라의 오물오물 먹방 시간’ 생태설명회. 롯데월드 제공.

명절에 온 가족이 함께 놀 수 있는 곳은 역시 테마파크다. 전통 놀이부터 스릴 넘치는 어트랙션에 다양한 공연까지 즐길 수 있다. 경기 용인 에버랜드와 서울 잠실 롯데월드가 설 연휴에 맞춘 즐길 거리를 마련했다.●에버랜드 “포춘馬켓서 福 받아가세요”에버랜드 핵심 프로그램은 2월 한달간 진행되는 ‘포춘마켓’이다. 사주·타로 등 신년 운세 콘텐츠에 초점을 맞춘 축제다. 한 해의 복(福)과 긍정적인 기운을 나누는 공간으로 기획됐다.붉은 말 포토존을 나서면 축제콘텐츠존이다. 사주·타로 전문가의 무료 운세 상담이 진행된다. ‘꽃바람 이박사’의 꽃점, 띠별 맞춤 운세 뽑기, 액운쫓기 체험, 수정구슬 운세 점치기 등 이색 프로그램도 운영된다.카니발광장에선 연휴 기간 매일 오전 11시부터 오후 4시30분까지 민속놀이 체험존이 운영된다. 윷놀이, 딱지치기 등 다양한 전통놀이를 누구나 자유롭게 즐길 수 있다.동물과 함께하는 행운 이벤트도 눈길을 끈다. 전문 주키퍼(사육사)가 진행하는 애니멀톡 시간에는 포춘쿠키를 선물하는 이벤트가 열린다. 설 연휴 기간 타이거밸리에선 참여 고객 중 선착순 2026명에게 한국호랑이 스페셜 배지를 증정한다.연휴 기간 쌓인 피로를 풀 수 있는 힐링 콘텐츠도 마련됐다. 에버랜드 옆 ‘윈터 스파 캐비’에선 따뜻한 스파를 즐길 수 있다. 오는 27일까지 에버랜드 방문 고객에겐 당일 캐리비안베이를 무료로 이용할 수 있는 ‘에버 투 캐비’ 혜택을 제공한다.●롯데월드 “K명절 콘텐츠 맘껏 즐기세요”롯데월드는 어드벤처와 아쿠아리움, 서울스카이 등 사업장별로 체험형 ‘K명절’ 콘텐츠를 마련했다.어드벤처는 멋과 맛을 살린 콘텐츠 중심으로 명절 분위기를 연출한다. 18일까지 매일 오전 10시, 한복을 차려입은 로티와 로리가 정문에서 방문객을 맞이하는 ‘설맞이 특별 그리팅’을 진행하고, 캐릭터들과 함께할 수 있는 포토타임도 운영한다.인기 애니메이션 IP ‘프린세스 캐치! 티니핑’을 활용한 겨울 시즌 축제도 이어진다. 매일 오후 5시 1층 퍼레이드 코스에서 열리는 ‘캐치! 티니핑 퍼레이드’에선 티니핑 캐릭터와 버스가 등장해 관람객과 직접 소통한다. 또 하루 두 차례 ‘스마일 위드 캐치! 티니핑’ 포토타임을 운영해 캐릭터들과 함께 사진을 찍을 수 있는 시간도 갖는다.롯데월드 민속박물관은 전통 체험 프로그램을 강화한다. 연휴 기간 박물관 전역에서 투호, 윷점보기, 버나놀이, 딱지치기 등 민속놀이 체험 행사를 펼치고, 고려실 원덕문에선 액막이 명태 제작 체험 ‘복 내려온다’가, 삼국홀에선 복주머니에 곡식을 담는 ‘복을 가득 담으면’ 프로그램이 각각 운영된다.롯데월드 아쿠아리움 바다사자 수조에선 하루 두 차례 특별 생태설명회를 연다. 바다사자가 큰절을 올리는 장면을 연출하고, 메인 수조에선 한복 차림의 아쿠아리스트가 전통음악과 함께 새해 메시지를 전한다. ‘아기펭귄 건강검진 가는 길’ 프로그램도 운영된다. 전용 유모차를 타고 이동하는 펭귄을 가까이서 볼 수 있다.롯데월드타워 전망대 서울스카이에선 설 특별 국악 버스킹 공연이 열린다. 16~18일 롯데월드타워 118층 스카이데크에서 매일 오후 6시에 시작된다. 퓨전 국악그룹 ‘울림’(16일)과 ‘케이소리’(17~18일)가 차례로 오른다.손원천 선임기자