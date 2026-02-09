국제박물관협 한국 위원장에 박미정 환기미술관 관장

이미지 확대 박미정 신임 국제박물관협의회 위원장

국제박물관협의회 제공

국제박물관협의회(ICOM) 한국위원회 위원장에 박미정 환기미술관 관장이 선임됐다. 임기는 3년이다.박 신임 위원장은 프랑스 국립 파리8대학교에서 조형예술학 박사학위를 받았으며 현재 환기미술관 관장과 환기재단 이사로 재직하고 있다.그는 임기 동안 국내 박물관·미술관의 국제적 연대 강화와 ICOM 한국위원회의 위상 제고를 주요 과제로 제시했다. 박 위원장은 “국제 네트워크를 통한 정보 공유 활성화, 한국 박물관·미술관의 전문성과 창의성을 국제사회에 적극적으로 알리는 데 주력하겠다”고 밝혔다. 이어 “박물관·미술관이 사회적 단절을 넘어 연대와 공감의 장으로 기능할 수 있도록 국내외 기관들의 협력과 소통을 강화하겠다”고 덧붙였다.ICOM은 프랑스 파리에 본부를 둔 국제기구로, 전 세계 130여 개국이 회원으로 참여하고 있다.윤수경 기자