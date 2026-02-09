메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

국제박물관협 한국 위원장에 박미정 환기미술관 관장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
윤수경 기자
윤수경 기자
수정 2026-02-09 14:18
입력 2026-02-09 14:18
국제박물관협의회(ICOM) 한국위원회 위원장에 박미정 환기미술관 관장이 선임됐다. 임기는 3년이다.

이미지 확대
박미정 신임 국제박물관협의회 위원장 국제박물관협의회 제공
박미정 신임 국제박물관협의회 위원장
국제박물관협의회 제공


박 신임 위원장은 프랑스 국립 파리8대학교에서 조형예술학 박사학위를 받았으며 현재 환기미술관 관장과 환기재단 이사로 재직하고 있다.

그는 임기 동안 국내 박물관·미술관의 국제적 연대 강화와 ICOM 한국위원회의 위상 제고를 주요 과제로 제시했다. 박 위원장은 “국제 네트워크를 통한 정보 공유 활성화, 한국 박물관·미술관의 전문성과 창의성을 국제사회에 적극적으로 알리는 데 주력하겠다”고 밝혔다. 이어 “박물관·미술관이 사회적 단절을 넘어 연대와 공감의 장으로 기능할 수 있도록 국내외 기관들의 협력과 소통을 강화하겠다”고 덧붙였다.
심미경 서울시의원 “동북권 교통 불균형 해소 위한 핵심사업, 조속히 추진되어야”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 심미경 서울시의원 “동북권 교통 불균형 해소 위한 핵심사업, 조속히 추진되어야”

ICOM은 프랑스 파리에 본부를 둔 국제기구로, 전 세계 130여 개국이 회원으로 참여하고 있다.

윤수경 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
ICOM 한국위원회 새 위원장의 임기는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기