“벚꽃 라운딩 잡아라”… 봄철 일본 골프 예약 ‘선점 전쟁’

이미지 확대 사츠마골프＆온천리조트 전경

봄 골프 성수기를 앞두고 일본 골프여행 예약 경쟁이 본격화하고 있다.3일 여행업계에 따르면 최근 일본 골프여행 문의가 늘고 있다. 그중에서도 규슈 지역의 가고시마는 짧은 비행거리와 온화한 기후, 온천과 식사를 결합한 ‘체류형 골프’ 환경을 갖춰 인기 지역으로 꼽힌다.특히 가고시마의 대표적인 ‘사츠마골프＆온천리조트’는 봄 시즌 예약을 선점하려는 한국 골퍼들의 문의가 이어지고 있다. 이곳은 단순한 라운딩을 넘어 숙박과 온천, 현지식 식사까지 포함된 원스톱 패키지를 내세워 골퍼들의 발길을 잡고 있다.업계 관계자는 “일본 골프 인기는 국내 골프장의 가파른 그린피 상승과 예약 난이도 탓에 더욱 거세지는 추세”라며 “항공과 티타임이 한정된 만큼 지금은 선택이 아닌 시기의 문제이므로 원하는 코스를 확보하려면 예년보다 빠른 조기 예약이 필수”라고 조언했다.주현진 기자