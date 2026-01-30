“임신했는데 좀 앉아도 될까요?”…양보는커녕 욕 들었습니다

이미지 확대 서울 지하철 7호선에서 한 시민이 임산부석에 앉아 있다. 뉴스1 자료사진

이미지 확대 지하철 8호선 열차칸 내 임산부 배려석에 한 남성이 앉아 가고 있다. 서울신문

지하철 임산부 배려석에 앉아 있던 승객에게 자리를 양보해달라고 요청했다가 폭언을 들었다는 한 임신부의 사연이 알려지며 공분을 사고 있다.최근 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 임신부 A씨가 겪은 지하철 경험담이 올라왔다. A씨는 “임산부 배려석에 중년 여성이 앉아 있어 ‘임신부인데 ○○역까지만 앉아서 가도 될까요?’라고 조심스럽게 물었다”며 “상대는 부정맥 때문에 다리가 아프고 휴대전화 배터리도 없어서 안 된다고 했다”고 전했다.이후 주변 상황을 지켜보던 다른 승객이 A씨에게 자리를 양보했다. A씨는 “괜찮다고 했는데도 계속 권해주셔서 감사 인사를 하고 앉아 갈 수 있었다”고 했다. 그러나 처음 요청을 거절했던 중년 여성은 이후에도 A씨를 위아래로 훑어보며 “거지 같은 ○○들이 지하철 타고 다닌다”는 식의 폭언을 이어갔다고 A씨는 주장했다.A씨는 “다른 승객이 또다시 자리를 바꿔주겠다고 했지만 곧 내릴 예정이라 괜찮다고 말했다”며 “이런 일을 겪고 나니 배려석이 있어도 임신부가 직접 말을 꺼내야 하고, 말하면 감정 노동까지 감수해야 하는 구조인지 묻게 된다”고 토로했다.해당 사연에는 “임신 중 괜히 시비가 붙을까 봐 배려석에 앉지 못했다” “만삭 때는 배려석이 아니라 일반석에서 오히려 양보를 받았다” “배려석이 있어도 결국 배려하는 사람만 한다”는 반응이 잇따랐다. 한 한국철도공사 직원은 “고객센터로 상황을 알리면 현장 조치가 가능하다”고 설명했다.이 같은 경험은 통계로도 확인된다. 인구보건복지협회가 지난해 12월 23일 임산부와 일반 국민 각 1000명을 대상으로 실시한 ‘2025년 임산부 배려 인식 및 실천 수준’ 설문조사에 따르면, 일반 국민의 82.6%는 임산부를 배려한 경험이 있다고 답했다. 그러나 임산부 중 배려를 받았다고 응답한 비율은 56.1%에 그쳤다. 두 집단 간 인식 격차는 26.5% 포인트로 전년보다 크게 벌어졌다.특히 대중교통에서의 체감도는 낮았다. 임산부의 배려석 이용 경험률은 79.5%로 전년 92.3%보다 감소했다. 이용 과정에서 불편함을 느꼈다는 응답은 60.9%에 달했다. 배려석 이용 시 가장 불편했던 이유로는 ‘자리를 비켜주지 않아서’가 90.3%로 가장 많았다.임산부들이 일상에서 겪는 부정적 경험으로는 ‘길거리 흡연’이 82.2%로 가장 높았다. 직장에서는 ‘상사·동료의 눈치 주기’(41%), 가정에서는 ‘임신으로 인한 신체·정서적 변화에 대한 이해 부족’(30.4%)이 주요 불편 요인으로 꼽혔다.사회 전반의 임산부 배려 실천 수준에 대해 일반 국민이 매긴 점수는 69.1점으로 전년보다 6.2점 올랐지만, 임산부가 매긴 점수는 64.9점으로 오히려 2점 하락했다. 인식은 개선됐지만 당사자가 체감하는 현실은 달라지고 있다는 의미다.김유민 기자