신지♥문원, 5월 결혼 발표 “걱정 잘 알아…저희는 더욱 단단해져”

그룹 코요태 신지(본명 이지선·44)가 7세 연하 가수 문원(본명 박상문)과 오는 5월 결혼식을 올린다.신지는 26일 자신의 인스타그램에 팬들에게 쓴 자필 편지를 올려 “여러모로 부족한 저를 27년 동안 한결같이 응원해 주시고 아껴주신 여러분께 진심으로 감사드리며 제 인생에서 가장 중요한 결혼 발표를 정식으로 하려 한다”고 운을 뗐다.이어 “제 인생 2막의 시작 문원씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 한다”고 결혼 시기를 밝혔다.신지는 “함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고 서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌다”면서 “많은 분의 애정 어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있다. 잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 한 걸음 한 걸음 나아가 보겠다”고 덧붙였다.앞서 신지는 지난해 6월 후배 가수인 문원과 결혼을 전제로 열애 중이라고 밝히면서 공개 열애를 시작헀다. 이후 신지는 자신의 유튜브 채널 등을 통해 문원과 결혼을 준비 중인 근황을 전해왔다.이정수 기자