로제 ‘아파트’·케데헌 ‘골든’, 영국 브릿 어워즈 후보 지명

이미지 확대 지난해 미국 뉴욕의 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 ‘올해의 노래’ 부문을 수상한 블랙핑크의 로제. 연합뉴스

이미지 확대 ‘올해의 인터내셔널 그룹’ 부문에 지명된 걸그룹 헌트릭스. 연합뉴스.

그룹 블랙핑크 로제의 ‘아파트’(APT.)와 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 영국 최고 권위의 대중음악 시상식인 브릿 어워즈 후보에 올랐다.22일(현지시간) 공개된 제46회 브릿 어워즈 후보 명단에 따르면 로제의 ‘아파트’와 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’(Golden)은 ‘올해의 인터내셔널 노래’(International Song of the Year) 부문에 나란히 이름을 올렸다.‘골든’을 부른 가수 겸 작곡가 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 걸그룹 헌트릭스로 ‘올해의 인터내셔널 그룹’ 부문에 지명됐다. 헌트릭스는 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 가상의 3인조 걸그룹이다.브릿 어워즈는 영국음반산업협회에서 주관하는 권위 있는 시상식이다. 1977년에 시작됐다. 올해 시상식은 2월 28일 열린다. 앞서 그룹 방탄소년단(BTS)이 2021년과 2022년, 블랙핑크가 2023년에 각각 ‘올해의 인터내셔널 그룹’에 후보로 올랐으나 수상에 실패했다. 2024년에는 DJ 페기 구가 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 후보로 지명됐으나 불발됐다.손원천 기자