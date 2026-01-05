중국 청대 석사자상 中 돌려보낸다

이미지 확대 간송미술관 보화각 정문에 배치된 석사자상 한 쌍. 왼쪽이 암사자상, 오른쪽이 숫사자상이다. 이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 맞춰 이 사자상들은 중국에 기증된다.



국립중앙박물관 제공

간송 전형필 선생이 1933년 구입해 보관하던 중국 청대(淸代) 석자사상 한 쌍이 중국으로 돌아간다.간송미술관의 의뢰를 받은 국립중앙박물관은 한중정상회담을 계기로 5일 중국 국가문물국과 ‘청대 석사자상 기증 협약식’을 열고, 이런 내용의 협약 문서에 서명했다. 협약식이 열린 베이징 인민대회당에는 이재명 대통령과 시진핑 주석이 참석했다.간송미술관에 따르면 석사자상은 고 간송 전형필(1906~1962) 선생이 1933년 일본에서 경매를 통해 구매했다. 당시 간송은 해당 석사자상 한 쌍과 함께 고려와 조선시대 석탑, 석등, 부도 등을 일괄 구매했다. 이후 석사자상은 1938년 간송미술관의 유물 전시장인 ‘보화각’이 건립되면서 건물 입구에 배치돼 현재까지 87년간 자리를 지켜왔다.간송미술관 측은 “올해 간송 선생 탄신 120주년을 맞이하여, 문화보국(文化保國)을 평생 실천해오며 수많은 우리 문화유산을 지키고 보호해 온 간송 선생의 유지를 실천하기 위해 석사자상을 중국에 기증하고자 하며, 이 기증이 앞으로 양국 간의 더 활발한 문화교류의 계기가 되었으면 한다”고 밝히고 국립중앙박물관에 기증 관련 일체 사무를 위임하며 협조를 요청했음을 밝혔다.이에 국립중앙박물관은 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 맞아 중국 측에 간송미술관의 기증 의사를 전했고, 중국 국가문물국에서 구성한 전문가 5명이 간송미술관을 방문해 석사자상에 대한 감정을 진행했다. 중국의 감정 전문가들은 “청대 작품으로 역사적, 예술적, 과학적 가치를 모두 갖춘 우수한 작품”이라며 “석상의 재질로 볼 때 베이징이나 화북지방의 대리석을 사용했고, 제작 기술이나 장식표현이 정교하고 예술성이 뛰어나 황족 저택인 왕부(王府)의 문 앞을 지킨 택문(宅門) 석사자상으로 추정된다”고 감정했다. 중국에서 석사자상은 전통적으로 액운을 막고 재부를 가져오는 것으로 알려져 있으며, 보통 주택의 정문이나 분묘 앞에 배치됐다. 5일 기증 협약 체결로 석사자상은 조만간 중국 측에 인도된다.유홍준 국립중앙박물관장은 “이번 석사자상의 중국 기증은 문화로 나라를 지킨다는 간송 선생의 정신과 일맥상통하는 것으로 선생 탄신 120주년에 기증이 성사되어 매우 기쁘다”며 “앞으로 한중간 문화협력과 우호 증진의 굳건한 상징이 될 것”이라 말했다.유용하 전문기자