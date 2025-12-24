60년 전통 보양주 ‘오합주’ 장인에 김태자씨 지정

오메기술 청주에 생강, 꿀, 달걀노른자, 참기름 더한 보양주

제주도가 60여년간 전통 보양주 ‘오합주’를 빚어온 김태자 씨를 올해 제주향토음식장인으로 지정했다. 신규 향토음식점으로는 ‘제주한정식’이 선정됐다.제주도는 지난 8월 공모를 시작해 서류 및 현장 심사를 거쳐, 이달 10일 향토음식육성위원회 최종 심의로 대상자를 확정하고 18일 결과를 공고했다고 24일 밝혔다.김 장인은 60여년 전 시어머니로부터 보리누룩 제조와 오메기술, 오합주 빚는 법을 전수받은 뒤 지금까지 전통 방식을 고수하며 술을 빚어왔다. 서귀포시 향토음식연구회에서 활동하고 농업기술원 강의 등을 통해 제주 전통주 문화를 알리는 데도 힘써왔다.오합주는 오메기술 청주에 생강, 꿀, 달걀노른자, 참기름을 더해 만든 제주 전통 보양주로, 과거에는 집집마다 담가 먹던 술이다. 그러나 현재는 제조법을 아는 사람이 거의 없어 보존이 시급한 음식문화유산으로 평가받고 있다.이 같은 가치를 인정받아 이탈리아 국제슬로푸드협회의 ‘맛의 방주’ 프로젝트에도 등재됐다. 현재 한국에는 124개 품목이 등재돼 있으며, 이 중 제주는 31개로 전국 지자체 가운데 가장 높은 비중(26.3%)을 차지한다.심사위원회는 김 장인이 직접 농사지은 재료와 손수 양봉한 꿀을 사용하는 등 제조 전 과정의 숙련도가 뛰어나고, 전통을 온전히 계승하고 있다는 점을 높게 평가했다.신규 향토음식점으로 지정된 ‘제주한정식’과 함께 기존 지정 업소인 ‘검은쇠몰고오는’도 제주흑우 메뉴를 추가해 재지정됐다. 이로써 두 곳 모두 제주흑우(천연기념물 제546호)를 대표 메뉴로 선보이게 됐다. 향토음식점은 향토성(40점), 위생(30점), 서비스(30점) 등 현장 심사에서 총점 80점 이상을 받아야 지정된다.도는 이날 오후 김애숙 정무부지사가 김태자 장인에게 지정패를 수여하고, 향후 향토음식 교육과 품평회 참가, 관광 콘텐츠 제작 등을 지원할 계획이다. 향토음식점에는 지정서와 현판을 제공하고, 제주도와 제주관광공사 온라인 채널을 통해 적극 홍보한다. 모바일 결제 시스템 개선과 다국어 메뉴판 설치 등 외국인 관광객을 위한 지원도 이어갈 방침이다.김형은 도 농축산식품국장은 “제주향토음식은 제주의 정체성이 담긴 소중한 자산”이라며 “사라져 가는 제주의 미식 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 향토 식문화의 저변 확대를 적극 지원하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자