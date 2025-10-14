세계 최대 규모 정부세종청사 옥상 정원서 ‘음악 공연’

세종시 24일 공연에 시민 200명 선착순 모집

이미지 확대 정부세종청사 전경. 세종 연합뉴스

세계 최대 규모 옥상 정원으로 기네스북에 등재된 정부세종청사 옥상 정원에서 24일 가을 음악회가 열린다.세종시는 14일 세종청사 옥상 정원 ‘음악 산책’에 참여할 시민 200명을 선착순으로 모집한다고 밝혔다. ２４일 오후 7～8시 30분까지 진행되는 음악 산책은 세종청사 옥상을 거닐며 전통악기·재즈 공연 등을 감상할 수 있는 프로그램이다.‘찾아가는 세종 한글 컬처로드’와 연계해 열리며 독립 음악그룹 ‘방구석 프로 뮤즈’, 전통악기의 대중화를 선보이는 ‘봉숭아프로젝트’, 재즈 싱어송라이터 ‘이훈주’가 무대에 올라 개성이 돋보이는 감성 충만한 공연을 선보인다본인을 포함해 최대 4명까지 참가 신청할 수 있으며 입장료는 없다. 신청은 15∼16일 이틀간 카카오채널 ‘한글문화도시 세종’(pf.kakao.com/_xauBxnn)을 통해 선착순으로 모집하고, 당첨자는 17일 개별 통보할 예정이다.김려수 세종시 문화체육관광국장은 “세종청사 옥상 정원이라는 특별한 공간에서 달빛과 도심의 야경을 배경으로 음악 공연을 즐길 수 있는 추억을 제공할 것”이라고 말했다.세종청사 옥상 정원은 전체 길이가 3.6㎞에 축구장 12개 크기(8만 8279㎡)로 2016년 세계 최대 옥상 정원으로 기네스북에 올랐다.세종 박승기 기자