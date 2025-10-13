궁궐 방문객 크게 늘었지만…경복궁 전화상담원 1명, 관리인원 턱없이 부족

이미지 확대 서울시 궁능 방문객수 현황 표

손솔 의원실 제공

최근 4년간 서울 시내 주요 궁궐 방문객이 크게 늘었지만 관리 인력 증원은 턱없이 부족하다는 지적이 나왔다.13일 국회 문화체육관광위원회 소속 손솔 진보당 의원이 궁능유적본부로부터 받은 자료에 따르면 창경궁은 2021년 55만에서 2024년 110만으로 2배, 덕수궁은 150만에서 340만으로 2.2배, 창덕궁은 60만에서 175만으로 약 3배 늘었다. 경복궁은 2021년 100만에서 2024년 650만으로 6배 이상 증가했다.반면 같은 기간 관리 인원 증원은 경복궁 6명, 창덕궁 5명, 덕수궁 11명, 창경궁 11명에 그쳤다. 급증한 관람객 규모에 견줘 현장의 부담이 커졌다는 지적이다.직종별로는 경복궁 전화상담원이 2022년부터 2024년까지 3년간 1명 체제를 유지했다. 전화 상담 건수는 2022년 3만 9050건, 2023년 4만 1930건, 2024년 4만 3792건으로 증가했다. 특히 성수기인 9~10월에는 하루 350건가량이 집중돼 노동 강도가 높았다.매표·입장을 맡는 매수표원 역시 방문객 급증과 달리 인원 변화가 제한적이었다. 현장은 최소 인력으로 혼잡한 동선을 관리하며 실무 부담이 누적됐다는 설명이다.손 의원은 “궁궐 매수표원의 경우 급증하는 방문객으로 화장실 갈 시간이 없고 연차를 사용하기도 어렵다. 야간 감시단속 노동자는 연차사용의 불합리함 등을 지적하며 개선을 촉구하고 있다”며 “K컬처를 현장에서 지탱하고 있는 노동자의 노동조건은 급증하는 방문객과 반비례를 기록하고 있다”고 지적했다. 이어 “K컬처의 위상에 맞게 노동자의 처우와 노동조건 개선이 이루어져야 문화강국의 위상을 지속할 수 있다”고 강조했다.윤수경 기자