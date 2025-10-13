세종 한글 축제 ‘한글 입은 한복’ 큰 관심

SNS에 뜨거운 반응, 축제 대표 아이템으로 부상

이미지 확대 지난 9~11일 열린 세종 한글 축제에서 첫선을 보인 한글 한복을 착용한 어린이들. 세종시 제공

국내 첫 한글 문화도시인 세종시에서 열린 세종 한글 축제에서 ‘한글 한복’이 큰 인기를 끌었다.13일 세종시에 따르면 9~11일 축제 기간 시민참여형 프로그램인 ‘충녕이네 한복 가게에 어린이 등 방문객들의 발길이 이어졌다.도포 위에 새겨진 한글 문양의 한복을 입고 갓을 쓴 어린이와 젊은 세종 충녕복장을 한 아이들의 거리 패션쇼가 연출되기도 했다.충녕이네 한복 가게는 세종의 아침 이유진 대표가 한복 체험에 통해 한글의 아름다움과 전통의 가치를 배우고 세계 속 축제로 도약하길 바라는 취지로 기획됐다. 온라인에는 “한글이 새겨진 한복을 입어 본 첫 경험”, “한글 한복은 특별하고 의미 있는 체험이었다”라는 반응이 잇따랐다.특히 축제에 참여한 외국인 관광객의 높은 관심을 모았다. 어린이용 한글 한복을 크기에 상관없이 걸치듯 입고 기념사진을 찍으며 한글과 한복이 어우러진 독창적인 아름다움에 감탄을 표하는 등 한글날을 맞아 선보인 한글 한복이 축제의 대표 아이템으로 떠올랐다. 이유진 대표는 “한글 한복이 세계인에게 사랑받을 수 있는 콘텐츠라는 확신을 하게 됐다”며 “한글과 한복을 활용해 한글 문화도시 세종을 알릴 수 있었으면 한다”고 말했다.충녕이네 한복 가게는 보호자가 신분증을 제출하면 어린이가 무료로 한복을 입어볼 수 있는 체험 행사다.세종 박승기 기자