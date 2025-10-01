[포토] 종이 상자로 만든 수원화성 팔달문

1 / 9 이미지 확대 1일 수원화성문화제가 열리고 있는 경기도 수원시 화성행궁 광장에 ‘시민의 위대한 건축, 팔달’ 프로그램에 참여한 시민들이 종이 상자로 만든 팔달문이 세워져 있다.

프랑스 아티스트 올리비에 그로스떼뜨와 시민들이 함께 종이 상자를 이용해 만든 ‘시민의 위대한 건축, 팔달’은 실제 팔달문 크기의 60% 규모다. 2025.10.1

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 수원화성문화제가 열리고 있는 경기도 수원시 화성행궁 광장에 ‘시민의 위대한 건축, 팔달’ 프로그램에 참여한 시민들이 종이 상자로 만든 팔달문이 세워져 있다.프랑스 아티스트 올리비에 그로스떼뜨와 시민들이 함께 종이 상자를 이용해 만든 ‘시민의 위대한 건축, 팔달’은 실제 팔달문 크기의 60% 규모다.온라인뉴스팀