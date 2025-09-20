걸그룹 라방 중 ‘악!’ 女 비명과 男 고성이…논란에 입 열었다

이미지 확대 라이브 방송 중 의문의 비명 소리가 들렸다며 걸그룹 ‘리센느’(RESCENE)가 학대 의혹에 휘말린 가운데, 멤버와 소속사가 직접 해명에 나섰다. 엑스(옛 트위터) 캡처

이미지 확대 걸그룹 ‘리센느’(RESCENE). 인스타그램 캡처

라이브 방송 중 의문의 비명 소리가 들렸다며 걸그룹 ‘리센느’(RESCENE)가 학대 의혹에 휘말린 가운데, 멤버와 소속사가 직접 해명에 나섰다.논란은 최근 멤버 메이가 라이브 방송을 진행하던 중 의문의 비명 소리가 송출되면서 시작됐다. 당시 방송에선 메이가 머물던 공간 외부로부터 여성의 비명과 남성의 고성이 섞여 들려왔고, 선명한 음성에 일부 팬들은 “싸움 소리 같다”며 우려하는 채팅을 쳤다.그러자 메이는 “옆방에 리센느가 있는데. 리센느가 놀고 있나 봐요”라고 말했다. 하지만 일부 온라인 커뮤니티에서는 “소속사가 멤버들을 학대하는 것 아니냐”는 추측이 제기됐다. 대수롭지 않게 넘겼던 메이의 반응을 두고도 “아닌 척 하지만 팬들에게 보내는 신호 아니냐”는 주장이 나왔다.논란이 불거지자 메이는 지난 16일 팬 커뮤니티에 “너무 이곳저곳에서 얘기가 많이 와전되고 있는 것 같아 바로 잡고자 한다”고 적었다.그는 “회사와 아티스트는 평등한 관계이고, 대표님과 직원들도 저희를 누구보다 우선순위로 생각하고 아껴주신다. 저희도 그만큼 믿고 함께하고 있다”고 소속사의 학대 의혹을 부인했다.이어 “영상 속 소리는 건물 밖에서 난 소음이 맞다. 평소에도 골목 생활 소음이 잘 들리는 편이라 처음엔 멤버들 소리인 줄 알았다. 해명할 필요조차 없는 터무니없는 일이라 고민하다 글을 올린다”고 덧붙였다.소속사 더뮤즈엔터테인먼트 측 역시 “리센느의 활동과 관련해 근거 없는 루머와 악의적인 비방이 발생하고 있다”며 “사실과 전혀 무관하다는 입장을 이미 전달했음에도 억측이 퍼지고 있다. 허위 사실 유포에는 선처 없는 법적 대응에 나설 것”이라고 강조했다.리센느는 지난 2024년 3월 데뷔한 더뮤즈엔터테인먼트 소속 5인조 걸그룹이다. ‘어어(UhUh)’, ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’, ‘글로우 업(Glow Up)’, ‘데자부(Deja Vu)’ 등의 곡으로 활동하며 꾸준한 상승세를 보이고 있다.하승연 기자