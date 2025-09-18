제주도, 문체부 ‘꿈의 예술단 예비거점기관’ 선정

10월 개관 도내 최초 공공 문화예술전용시설

서귀포 ‘꿈꾸는 예술터’ 기반 프로그램 운영

이미지 확대 문화예술교육전용시설 ‘꿈꾸는 예술터’ . 제주도 제공

제주도가 문화체육관광부 공모사업인 ‘2025 꿈의 예술단 예비거점기관’에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.‘꿈의 예술단’은 2010년부터 전국 아동·청소년이 오케스트라, 무용, 연극, 시각예술 등 다양한 예술 장르를 꾸준히 경험하며 창의성과 감수성을 함양할 수 있도록 5년 이상 장기 지원하는 문화예술교육 대표 정책사업이다.도는 ‘2025 꿈의 예술단 예비거점기관’ 선정으로 올해 국비 1000만원을 지원받게 된다. 또한 올해 12월 중 전환심의위원회를 통해 2026년 신규 거점기관을 선정할 예정이다. 거점기관에 선정되면 5년 동안 최대 4억원의 국비가 지원된다.도는 올해 10월 개관을 앞둔 도내 최초 공공 문화예술전용시설 ‘서귀포 꿈꾸는 예술터’를 기반으로 꿈의 예술단 프로그램을 운영할 계획이다. ‘서귀포 꿈꾸는 예술터’는 2022년 문화체육관광부 공모 사업 ‘문화예술교육 전용시설 조성사업’의 일환으로 서귀포시 옛 중문119소방서 건물을 리모델링해 교육 공간과 라운지를 조성했다.류일순 제주도 문화체육교육국장은 “미래 세대인 지역 아동, 청소년의 예술적 역량 향상 및 건강한 성장 지원을 위해 노력하겠다”며 “아이들뿐만 아니라 지역주민 누구나 다양한 예술적 경험을 할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 강조했다.제주 강동삼 기자