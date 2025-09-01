‘나는 절로’ 스님 “40대는 체력 달리고 눈이 높아서…”

“사랑에도 때 있어…욕심 줄여야”

“서로 부족한 상태서 짝 찾아야”

이미지 확대 대한불교조계종 사회복지재단이 30대 미혼 남녀 20명을 대상으로 6일 인천 강화군 소재 전등사에서 실시한 1박2일 일정의 템플스테이 ‘나는 절로’에서 남녀 참가자 한 쌍이 산책하고 있다. 2024.4.7 연합뉴스

이미지 확대 대한불교조계종사회복지재단 대표이사로 일하며 ‘나는 절로’를 총괄하다 최근 조계종 총무원 기획실장으로 자리를 옮김 묘장스님이 1일 오후 서울 경복궁 인근에서 수필집 ‘인연 아닌 사람은 있어도 인연 없는 사람은 없다’(불광출판사)를 들고 포즈를 취하고 있다. 2025.9.1 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미혼 남녀를 위한 템플스테이 프로그램 ‘나는 절로’ 총괄 출신 묘장스님은 1일 반려자를 만나지 못한 이들을 향해 이렇게 조언했다.묘장스님은 이날 서울 종로구 한 음식점에서 간담회를 열고 “세상은 우리를 기다려주지 않기 때문에 사랑에도 진짜 때가 있다”며 반려자를 찾을 때 욕심을 줄일 줄 알아야 한다는 지론을 펼쳤다.그는 남녀가 잘 맺어지는 것은 20대 후반에서 30대 초반인데, 이는 눈높이와 관련이 있다고 설명했다.30대 후반을 넘어가면 직업적 성취가 쌓이는 만큼 상대방에 대한 기대치도 높아지는 경우가 많았다고 스님은 짚었다.그는 “급하니까 눈을 낮추고 자기 객관화도 잘 되어서 좋은 인연이 많이 만들어질 줄 알았더니 오히려 잘 안되더라”고 그간 지켜본 바를 들려줬다.‘나는 절로’를 20·30대 중심으로 운영하다 보니 고연령층이 소외감을 느끼고 50대 안팎에서도 기회를 달라는 요청이 있다는 얘기에 묘장스님은 “이럴 때는 팩트 폭행을 안 할 수가 없다”며 미소를 지었다.체력적인 측면에서도 20대와 40대는 만남에 임하는 태도에서 상당한 차이를 보인다고 했다.20대의 경우 만남의 자리를 만들면 초롱초롱하게 눈을 빛내며 새벽 2∼3시까지 열정적으로 임했지만, 40대의 경우 저녁 파티를 주선하면 직장 회식에 참석하는 듯한 태도를 보이고 밤 10시만 되면 취침하려고 하는 등 만남에 집중하지 못했다고 한다.묘장스님은 “그분들은 조금 다른 사랑을 찾았으면 하는 마음”이라며 20대와 같은 방식을 무리하게 따라 하지 말고 다양한 인연을 소중히 생각하라고 권했다.‘나는 절로’는 리얼리티 예능 프로그램 ‘나는 솔로’를 연상시키는 재치 있는 제목과 절이라는 독특한 배경, 자연스러운 만남을 추구(자만추)하는 경향에 힘입어 폭발적인 인기를 끌고 있다.이달 예정된 신흥사 편에는 남녀 24명 모집에 2620명이 지원해 여성의 경우 경쟁률이 128대 1에 달했다. 이는 청춘 남녀를 이어주기 오랜 기간 노력한 결과인데, 과거에는 프로그램이 흥행하지 못하는 ‘암흑기’도 있었다고 한다.묘장스님은 “프로그램이 잘 안됐던 시기에는 (참가자를 절에 모아놓고) 한두시간씩 (사랑에 관한) 강의했다”며 “절에서 밤늦게 돌아다니는 것 아니라며 밤 9시에 강제 취침을 시키고 새벽에 깨워 108배를 시켰다”고 실패담을 털어놓았다.조계종사회복지재단은 국가적 위기 상황이라는 얘기가 나올 정도로 심각한 저출생 극복을 ‘나는 절로’의 목표로 내걸었다. 지난해 낙산사 편에 참가해서 인연이 닿은 한 커플과 백양사 편에 참가한 두 커플이 올해와 내년 사이에 결혼할 예정이다.스님은 결혼했다가 이혼하는 이들이 적지 않은 것에 관해 “사실 나는 (결혼을) 안 해봐서 그런지 헤어지는 이유를 잘 모르겠다”며 사랑이 오래 유지되기를 바라면서 책에 실은 주례사를 소개했다.주례사에는 ‘행운’이란 이름의 아름다운 여인의 청혼을 받아들인 한 총각의 이야기가 실려 있다. 결혼을 약속하고 며칠 지나니 ‘불행’이라는 여인이 찾아와 또 청혼한다. 총각이 단호히 거절하자 먼저 온 행운이 이렇게 말한다.묘장스님은 “사람은 누구나 행복하길 바라지만 우리 삶에는 늘 행복과 불행이 함께 한다”며 “살다 보면 기쁘고 행복한 일만큼 어렵고 힘든 고난이 따라올 텐데, 그럴 때면 서로가 의지할 수 있는 든든한 버팀목이 되어 주고 시원한 그늘이 되어 주기 바란다”고 당부했다.묘장스님은 최근 단행된 조계종 인사에 따라 지난달 20일 조계종 총무원 기획실장으로 자리를 옮겼다.권윤희 기자