“한국 쇼핑몰 맞아?”…경술국치일에 욱일기 상품 버젓이 판매

이미지 확대 서경덕 교수 인스타그램 캡쳐.

서경덕 성신여대 교수가 29일 경술국치일임에도 불구하고 국내 대형 온라인 쇼핑몰에 버젓이 일제 잔재 상품이 판매되는 것에 대해 일침했다.서 교수는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “오늘이 경술국치일인데 국내 대형 온라인 쇼핑몰에서 아직까지 ‘일제 잔재’ 상품들을 판매하고 있다”면서 “아무리 온라인쇼핑몰에서 해외 직구에 관한 플랫폼을 제공한다하더라도 일제 잔재 상품을 버젓이 판매하는 건 분명히 잘못한 일”이라고 비판했다.‘경술국치’는 ‘경술년에 일어난 치욕스러운 일’이란 뜻으로 1910년 경술년 8월 29일에 대한제국과 일본 제국간 한일병합조약으로 34년 11개월 2주간 일제의 불법적인 강점을 받게된 날이다.서 교수는 “욱일기 문양 보드, 제2차 세계대전 당시 일본군 모자 등 다양한 ‘일제 잔재’ 상품들을 국내 온라인 쇼핑몰에서 판매하고 있어 논란이 벌어졌다”며 “이러한 상황은 일본의 욱일기 사용에 대한 빌미만 제공하는 꼴이기에 우리 스스로가 먼저 조심해야만 한다”고 꼬집었다.이어 “기업이 많은 돈을 벌기 위해 노력하는 건 당연한 일이지만 기초적인 역사와 기본적인 국민 정서를 파악하는 건 너무나 중요한 일”이라고 덧붙였다.그러면서 국내 대형 온라인 쇼핑몰에 신속한 조처를 요구했다.윤수경 기자