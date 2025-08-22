‘2025 경기국제웹툰페어’ 9월 킨텍스에서 열려

이미지 확대 포스터

국내 최대 규모의 웹툰 전문 전시회 ‘2025 경기국제웹툰페어’가 오는 9월 18일부터 21일까지 나흘간 고양 킨텍스에서 열린다.올해 7회째를 맞는 이번 행사는 웹툰 산업을 총망라하는 국내 유일의 전문 전시회로, 일반 관람객이 즐길 수 있는 B2C 전시회와 국내외 바이어가 참여하는 B2B 상담회로 구성된다. 특히 올해는 웹툰 IP(지식재산권) 수출과 거래를 활성화하는 데 중점을 두고 있다.행사 첫 이틀간 열리는 B2B 상담회에는 국내 웹툰 기업 85개사와 국내외 바이어 75개사가 참여한다. 1대1 매칭 상담을 통해 해외 수출 계약과 IP 거래가 추진되며, 네이버웹툰, 카카오엔터테인먼트, 스튜디오하이, 케이더블유북스, 다온크리에이티브, 알에스미디어, 스토리숲 등 대표 기업들이 함께한다.B2C 전시회에는 웹툰 스튜디오, 2차 콘텐츠 제작사, 신기술 기업, 교육기관, 대학, 아마추어 작가 등 130여 개사가 참가한다. 특히 학생과 신인 작가들도 자유롭게 부스를 운영할 수 있어 차세대 인재들의 등용문으로 주목받고 있다.웹툰 골든벨, 유튜버 ‘만화선배’ 특별 프로그램, 인기 작가 강연 등 다양한 부대행사도 마련된다. 또 웹툰 그라운드, 웹툰 스트리트, 코스어 소통라운지, 콜라보 카페 등 상설 공간에서는 관람객들이 웹툰 문화를 직접 체험할 수 있다.이재율 킨텍스 대표이사는 “올해 웹툰페어는 글로벌 바이어와 국내 대표 기업은 물론, 신인·아마추어 작가까지 함께하는 열린 축제”라며 “창작자들에게는 도전의 무대가 되고, 산업계에는 성장의 계기가 되길 바란다”고 말했다.공식 홈페이지(www.webtoonfair.com)에서 9월 14일까지 사전 등록하면 무료로 입장할 수 있다.한상봉 기자