아이유, 내달 올림픽 공원서 팬 미팅 “여름에 보내는 선선한 인사”

이미지 확대 다음달 열리는 아이유의 팬밋업(팬미팅) ‘바이, 서머’의 포스터



이담엔터테인먼트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’로 올해 청룡 시리즈 어워즈에서 여우주연상을 받은 가수 겸 배우 아이유가 다음 달 13~14일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 팬 미팅 ‘바이, 서머’(Bye, Summer)를 연다.아이유의 소속사 이담엔터테인먼트는 8일 아이유 공식 소셜미디어(SNS) 채널에 팬 미팅 개최 소식과 함께 공식 포스터를 공개했다.‘바이, 서머’는 2023년 9월 팬 콘서트 이후 2년 만에 열리는 오프라인 공식 팬 행사다. 이번 행사는 무대 중심의 공연 형식에서 벗어나 팬들과의 상호작용을 강조한 ‘팬밋업’(FAN MEET-UP)이란 이름으로 진행된다. 기존 팬 미팅이나 팬 콘서트와는 다른 형태로 소통의 장이 열릴 것으로 기대되는 부분이다.이담은 “공연명은 지난해 서울월드컵경기장에서 열린 콘서트에서 처음 공개된 미발표곡 제목이자 ‘여름에게 보내는 선선한 인사 같은 공연’이라는 의미를 담고 있다”며 “여름이 조용히 저물어가는 이 순간, 한 계절 동안 함께 나눈 이야기와 웃음을 한데 모아 마지막 인사를 건네는 자리가 되고자 한다”고 소개했다.유용하 전문기자