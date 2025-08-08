아이유, 내달 올림픽 공원서 팬 미팅 “여름에 보내는 선선한 인사”

넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’로 올해 청룡 시리즈 어워즈에서 여우주연상을 받은 가수 겸 배우 아이유가 다음 달 13~14일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 팬 미팅 ‘바이, 서머’(Bye, Summer)를 연다.
아이유의 소속사 이담엔터테인먼트는 8일 아이유 공식 소셜미디어(SNS) 채널에 팬 미팅 개최 소식과 함께 공식 포스터를 공개했다.
‘바이, 서머’는 2023년 9월 팬 콘서트 이후 2년 만에 열리는 오프라인 공식 팬 행사다. 이번 행사는 무대 중심의 공연 형식에서 벗어나 팬들과의 상호작용을 강조한 ‘팬밋업’(FAN MEET-UP)이란 이름으로 진행된다. 기존 팬 미팅이나 팬 콘서트와는 다른 형태로 소통의 장이 열릴 것으로 기대되는 부분이다.
이담은 “공연명은 지난해 서울월드컵경기장에서 열린 콘서트에서 처음 공개된 미발표곡 제목이자 ‘여름에게 보내는 선선한 인사 같은 공연’이라는 의미를 담고 있다”며 “여름이 조용히 저물어가는 이 순간, 한 계절 동안 함께 나눈 이야기와 웃음을 한데 모아 마지막 인사를 건네는 자리가 되고자 한다”고 소개했다.
유용하 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지