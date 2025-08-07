문화 [포토] 정일우-유리, 전통 한복의 미 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2025/08/07/20250807800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-07 17:42 입력 2025-08-07 17:42 1/ 12 이미지 확대 배우 정일우(왼쪽), 그룹 소녀시대 유리가 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 전통한복 패션쇼 런웨이를 밟고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 모델들이 전통한복 패션쇼를 선보이고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 모델들이 전통한복 패션쇼를 선보이고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 배우 정일우, 소녀시대 유리가 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 전통한복 패션쇼 런웨이를 밟고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 전통한복 패션쇼가 열리고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 전통한복 패션쇼가 열리고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 전통한복 패션쇼가 열리고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 전통한복 패션쇼가 열리고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 모델들이 전통한복 패션쇼를 선보이고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 참관객들이 한복 장신구를 둘러보고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 핸드아티코리아’에서 참관객이 한복 등 전통 제품 부스를 둘러보고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 이미지 확대 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 참관객들이 한복을 고르고 있다. 2025.8.7.연합뉴스 배우 정일우(왼쪽), 그룹 소녀시대 유리가 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한복박람회 ‘2025년 한복상점’에서 전통한복 패션쇼 런웨이를 밟고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지