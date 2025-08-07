대전 ‘빵지 순례’ 첫선…0시 축제 기간 매일 운행

8월 한 달간 도시관광 특화 프로그램 운영

이미지 확대 대전 빵시투어 팸플릿. 대전시 제공

‘빵의 도시’ 대전에서 8월 ‘빵지 순례’ 여행이 첫선을 보인다.7일 대전시에 따르면 지역의 제과점을 순회하는 미식과 도시 탐방을 연계한 ‘빵시투어’를 8월 한 달간 운영한다. 대전 시티투어를 시기별로 특화한 상품으로, 이달은 지역의 대표 빵집을 만나게 된다. 투어는 매주 토요일에 진행하는 ‘토요일형’과 대전 0시 축제 기간(8~16일) 매일 운행하는 ‘축제형’이 있다. 토요일형은 오전 10시 대전 트래블라운지에서 출발하고, 축제형은 오후 1시 대전역 동광장에서 시작해 0시 축제와 연계한다.참가자들은 대전의 5개 구를 순회하며 지역 대표 빵집을 방문하고 미술관 등 관광지에서 다양한 체험 활동을 갖는다.시는 0시 축제 기간 투어 참가자를 위한 부스를 설치해 꿈돌이 라면 등 지역 특산물 시식 및 시음 행사와 굿즈 증정 등 다양한 이벤트를 진행할 예정이다. 빵시투어 예약은 대전 시티투어 홈페이지(www.daejeoncitytour.co.kr)에서 가능하다.이장우 대전시장은 “빵시투어는 MZ 세대뿐 아니라 가족, 관광객 모두에게 매력적인 프로그램”이라며 “올해 여름 대전에서 빵과 문화를 즐기고 0시 축제의 열기를 만끽하는 ‘축캉스’(축제＋바캉스)를 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.대전 박승기 기자