‘소집해제’ BTS 슈가, 음주운전 사과…“마음 무거웠을 멤버들에 미안”

그룹 방탄소년단(BTS) 슈가가 사회복무요원으로 병역 의무를 마치고 21일 소집 해제됐다. 슈가는 이날 “지난해에 있었던 일로 실망과 심려를 끼쳐 죄송하다”며 과거 음주운전을 재차 사과했다.슈가는 이날 글로벌 팬덤 플랫폼 위버스에 글을 올려 이같이 전하며 “팬분들의 마음을 다치게 했다는 점이 너무 속상했다. 각자의 자리에서 마음이 무거웠을 멤버들에게도 미안했다”라고 말했다.지난 2023년 9월부터 서울 시내 모처에서 사회복무요원으로 복무한 그는 지난해 8월 음주 상태로 전동 스쿠터를 몬 혐의로 약식 기소되어 벌금 1500만원의 약식 명령을 받았다.슈가는 이어 “기다려주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로 더욱 여러분이 주신 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.슈가가 이날 소집 해제되면서 방탄소년단 모든 멤버는 병역 의무를 완료했다. 2022년 12월 맏형 진이 입대한 이후 약 2년 6개월 만에 모든 멤버가 ‘아미’(팬덤명) 곁으로 돌아온 것이다.가요계는 물론 글로벌 음악 시장에서도 K팝 간판스타인 방탄소년단의 완전체 활동 재개 시점과 활동 ‘제2막’에서 내놓을 노래와 메시지에 관심이 쏠린다.방탄소년단이 팀으로 앨범을 낸 것은 지난 2022년 6월 앤솔러지(선집) 음반 ‘프루프’(Proof)가 마지막이었다. 가장 최근 콘서트도 2022년 10월 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet to Come in Busan)이었다.지난 13~14일 고양종합운동장 주경기장에서 열린 제이홉의 솔로 월드투어 앙코르 피날레 공연에서 제이홉은 “멤버들이 다 군복무를 끝내고 돌아오는 시점이 됐다. 여러분들께 보여드릴 게 정말 많지 않겠나. 열심히 어떻게든 잘 준비해서 보여드릴 테니까 기대 많이 부탁드린다”라며 완전체 컴백을 언급하기도 했다.윤예림 기자